רופא בסורוקה הורשע בחברות בדאע"ש: נשבע אמונים אחרי ה-7.10

בית משפט השלום בבאר שבע הרשיע את ד"ר מוחמד עזאם, ששימש כרופא בבית החולים "סורוקה", בעבירה חמורה של חברות בארגון טרור. במהלך המשפט הצליחו נציגות פרקליטות מחוז דרום, עורכות הדין חופית קנטרוביץ ותהילה נידם, להוכיח כי עזאם עבר תהליך הקצנה עמוק שהחל כבר לפני עשור, אך הגיע לשיאו המזעזע דווקא ברקע מלחמת "חרבות ברזל".



על פי הכרעת הדין, מיד לאחר טבח ה-7 באוקטובר החליט הרופא להצטרף רשמית לשורות דאע"ש ואף נשבע אמונים לארגון הטרור הרצחני.

הראיות שהוצגו בבית המשפט חשפו כי עזאם נהג לשלוח לחבריו תיעודים מהטבח בעוטף עזה, כשתכתובותיו רוויות בלעג ושמחה לאידה של מדינת ישראל. במהלך שנת 2024, רמת המסוכנות שלו עלתה מדרגה כאשר החל לאסוף מידע מעשי ומסוכן הנוגע לאופן הכנת חומרי נפץ ושימוש ברעלנים שונים. פעולות אלו העידו על כוונה ממשית לתרגם את האידיאולוגיה הקיצונית שאימץ למעשים בשטח.

השופטת שוש שטרית דחתה את הטענה כי היעדר קשר ישיר עם נציג דאע"ש שולל חברות בארגון. בהחלטתה קבעה השופטת כי עזאם פעל על פי "פרוטוקול הצטרפות" עצמאי שהתווה הארגון עבור פעיליו בחוץ, מודל המבוסס על השראה והנעה ליחידים ללא צורך בהכוונה היררכית ישירה.



קביעה זו התבססה על חוות דעת מומחה שהצביעה על שינוי מבני בדאע"ש שנועד לעקוף את יכולות הסיכול של גופי המודיעין.

בסיום הכרעת הדין התייחסה השופטת לסכנה המוחשית והמיידית שנשקפה מהנאשם נוכח תפקידו הרגיש. היא ציינה כי השילוב בין נגישותו הפיזית לחיילי צה"ל ולאזרחים ישראלים בתוך כותלי בית החולים, לבין רצונו המוצהר להרשים את חבריו בפעילות קיצונית, היה עלול להוביל לאסון כבד. השופטת הדגישה כי קיימת סבירות גבוהה שעזאם היה עובר לפעילות אקטיבית ורצחנית אלמלא נעצר על ידי כוחות הביטחון.