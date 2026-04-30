ביהמ"ש שחרר את הפורצים לביתו של מפקד המשטרה הצבאית

שופט בית משפט השלום באשקלון הורה על שחרור החשודים שפרצו לביתו של תא"ל יובל יאמין. בהחלטה יוצאת דופן תקף השופט את מחדלי החקירה של המשטרה,וקבע כי בנסיבות אלו לא ניתן להחזיקם עוד מאחורי סורג ובריח

בדיון שנערך בבית משפט השלום באשקלון היום (חמישי), דחה השופט את בקשת המשטרה להאריך את מעצר החשודים ב-5 ימים נוספים. השופט מתח ביקורת חריפה על ניהול התיק וציין כי המשטרה לא פעלה בהתאם להצהרותיה בדו"ח הסודי ולא ביצעה פעולה שהייתה אמורה למנוע שיבוש חקירה.



"מדובר בכשל משמעותי משום שעל פני הדברים המשטרה עצרה את השלוחים מבלי לנקוט כל פעולה חקירתית בעניין המשלחים", נכתב בהחלטה שהובילה לשחרורם של החשודים, צעירים ללא עבר פלילי, בתנאים מגבילים.

הרקע: מצור על ביתו של הקצין הראשי

הפרשה החלה בערב יום שלישי האחרון, כאשר קבוצת מפגינים חרדים קיצוניים פרצה לביתו של הקצין הראשי במשטרה צבאית (קמצ"ר), תת-אלוף יובל יאמין. הפורצים נכנסו אל המעון הפרטי בזמן שמשפחתו של הקצין שהתה במקום, מה שעורר בהלה רבה והוביל להזנקת כוחות ביטחון גדולים. החשודים נעצרו בחשד לעבירות של היזק לרכוש במזיד, הסגת גבול, תקיפת שוטר ופגיעה בפרטיות.

זעם במערכת הביטחון: "חציית קו אדום"

האירוע עורר סערה בצמרת צה"ל ובמערכת הפוליטית. הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, גינה את התקיפה בחריפות ומסר כי "פגיעה באנשי כוחות הביטחון ובבני משפחותיהם מהווה חציית קו אדום מסוכן". למרות המילים הקשות והחומרה שיוחסה למעשה, החלטת בית המשפט לשחרר את החשודים בשל מחדלי החקירה מעבירה כעת את הכדור בחזרה לידי המשטרה, שתידרש להסביר מדוע לא מוצו פעולות החקירה הנדרשות נגד מארגני האירוע.