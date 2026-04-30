בעקבות ההסלמה: פיקוד העורף בוחן מעבר ללמידה בקפסולות

י"ג אייר התשפ"ו
בעקבות ההסלמה: פיקוד העורף בוחן מעבר ללמידה בקפסולות
צילום: חיים גולדברג / פלאש 90

פיקוד העורף בוחן בימים אלו מעבר למודל של לימודים בקפסולות ביישובי קו העימות. המהלך נבחן בעקבות דרישה מפורשת שהעלו היום ראשי המועצות בצפון במהלך דיון מיוחד שנערך בנושא.

במהלך הישיבה, התייחס אלוף פיקוד הצפון למצב הביטחוני המתוח והבהיר לראשי הרשויות כי אין מדובר ברגיעה. "אנחנו במלחמה - זו לא הפסקת אש", הדגיש האלוף בפני הנוכחים.

עוד הוסיף האלוף כי הערפל הקרב עדיין קיים וכי לא ניתן לחזות את התפתחות האירועים בטווח הקרוב. "אני לא יודע לומר אם הלחימה תתגבר בימים הקרובים", הבהיר, תוך שהוא משדר מסר של דריכות גבוהה לכוחות ולתושבים באיזור.

