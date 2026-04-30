החל מהיום: אלפי משפחות שכולות יזכו למענק של אלפי שקלים

משרד הביטחון עדכן כי החל מהיום ייושם התיקון לחוק משפחות החללים. המשמעות היא שאלפי יתומים, אלמנות ומשפחות שכולות יקבלו מענקים ותוספות בהיקפים של אלפי שקלים

היום (ה') החל היישום לתיקון חוק משפחות חללים שנספו במערכה. התיקון שחוקק בינואר האחרון, ייתן מענקים נוספים למשפחות שכולות.

החל מהבוקר, אלפי יתומים, אלמנות ומשפחות שכולות ברחבי הארץ החלו לקבל תוספות כספיות משמעותיות - הן כמענקים חד-פעמיים והן כתוספות קבועות לתגמולים החודשיים בהיקפים של אלפי שקלים, בהתאם להוראות החוק.

במסגרת היישום נכנסו לתוקף המענקים הבאים.

יתומים

כ-800 יתומים בגילאי 30-21 יקבלו לראשונה תגמול חודשי קבוע בגובה של 3,651.92 ש״ח לכל אחד.

כ-1,000 יתומים נוספים בגילאי 40-30 יקבלו תגמול חודשי בגובה של 2,000 ש״ח.

כ-7,400 יתומים בני 40 ומעלה יקבלו מענק חד-פעמי בגובה של 50 אלף ש״ח, שישולם בפעימה אחת או בשתי פעימות.

אלמנות

כ-374 אלמנות יקבלו מענק חד-פעמי בגין אובדן הכנסה.

כ-250 אלמנות עם ילדים צעירים כבר החלו לקבל תוספת חודשית למטפלות: 6,000 ש״ח לחודש עבור יתום מגיל לידה ועד 3 חודשים, 3,000 ש״ח לחודש מגיל 3 חודשים ועד 3 שנים ו-1,500 ש״ח לחודש מגיל 3 שנים ועד גיל 6.

מדובר במהלך רחב היקף שיזם אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, להרחבת הזכויות והסיוע למשפחות השכולות. החוק נבנה מתוך הבנה עמוקה של צורכיהן המשתנים לאורך השנים, ומעגן לראשונה מענים כלכליים משמעותיים גם לשלבים מתקדמים יותר בחיי היתומים - מעבר לגילאי הזכאות שהיו נהוגים בעבר.

סמנכ״ל וראש אגף משפחות, הנצחה ומורשת, אריה מועלם: "יתמות אינה מסתיימת בגיל 30, היא חוויה זהותית עמוקה המלווה אדם בכל חייו. תיקון החוק מחזק את הברית הערכית שבין המדינה לבין יתומי הנופלים, ברית של אחריות, הכרה וזיכרון ובכך הוא מעגן לא רק זכויות, אלא גם מחויבות מוסרית חיה ומתמשכת.

האגף ימשיך ללוות, לחבק, לתמוך ולראות את צורכיהם של היתומים לאורך כל חייהם, מתוך קשר אישי, רגיש ומכבד".