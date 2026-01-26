התיקון כולל העלאת גיל היתמות, הרחבת תגמולים חודשיים עד גיל 40, הגדלת מענקי דיור ונישואין והרחבת הסיוע לאלמנות ולהורים שכולים, בעלות מוערכת של כ-600 מיליון ש"ח בשנה

הכנסת אישרה היום (שני), בקריאה שנייה ושלישית, תיקון רחב היקף לחוק חיילים שנספו במערכה, המרחיב באופן משמעותי את סל הזכויות והתגמולים ליתומי צה״ל וכוחות הביטחון, אלמנות והורים שכולים. התיקון קודם ביוזמת שר הביטחון ישראל כ"ץ ושר האוצר בצלאל סמוטריץ', ובהובלת ועדת העבודה והרווחה של הכנסת בראשות ח"כ מיכל וולדיגר. עלות המהלך מוערכת בכ-600 מיליון ש"ח בשנה.

במסגרת התיקון אושרה העלאת גיל היתמות ל-30, והרחבת הזכאות לתגמולים חודשיים ליתומי צה"ל וכוחות הביטחון עד גיל 40. החוק קובע תגמולים חודשיים ליתומים בגילאי 21-30 בסכום של כ-3,600 ש״ח, וליתומים בגילאי 30-40 בסכום של 2,000 ש"ח. יתומים בני 40 ומעלה ביום כניסת החוק לתוקף יהיו זכאים למענק חד־פעמי של 50 אלף ש״ח בשתי פעימות, כאשר גם יתומים בני 30–39 במועד כניסת החוק יהיו זכאים למענק, והפעימה הראשונה תועבר עם הגיעם לגיל 40.

בנוסף, הוגדל מענק הנישואין והדיור מכ-170 אלף ש״ח ל־300 אלף ש״ח, ונקבע כי ניתן יהיה לממשו גם לצורך רכישת דירה ללא נישואין או עם הגעה לגיל 30. עוד הורחבה תוכנית הליווי האישית ליתומים מתחת לגיל 21, ונקבע סל שיקום ייעודי ליתום בוגר שאינו מסוגל להשתכר למחייתו.

החוק מעניק לראשונה הכרה רשמית ליתומי צה"ל ואיבה בוגרים, לאחר שעד כה הוגבלה הזכאות ליתומים שהתייתמו עד גיל 21 בלבד. כמו כן הורחב המענה ליתומים משני הורים, שאחד מהם הוא חלל צה"ל או איבה, כך שהתגמול החודשי יוארך גם לאחר גיל 30, למשך 13 שנים או עד גיל 50, המוקדם מביניהם.

התיקון כולל הרחבת מענים גם לאלמנות ולהורים שכולים. בין היתר נקבע סיוע להעסקת מטפלת לאלמנות שהן אימהות לילדים עד גיל 6, בהתאם לגיל הילד, וכן סיוע חודשי להורים שכולים שלהם ילדים קטנים עד גיל 3, שנולדו בתוך חמש השנים הראשונות לאחר מות הנספה. בנוסף נקבעה תוספת חודשית בגין אובדן כושר עבודה לאלמנות צה״ל, כוחות הביטחון ופעולות האיבה למשך שנה, כולל החלה רטרואקטיבית בהוראת שעה לאלמנות מלחמת התקומה.

עו״ד זהבה גרוס מידן, יו״ר ארגון אלמנות ויתומי צה״ל אמרה: "אני מברכת על אישור תיקון החוק. לאחר שנים רבות, נעשה סוף סוף תיקון חשוב ומשמעותי, המרחיב את ההכרה והתמיכה במשפחות השכול ומשקף הבנה כי ההתמודדות עם האובדן היא תהליך מתמשך. עם זאת, החוק עדיין אינו מעניק מענה מלא לכלל היתומים, ואנו בארגון אלמנות ויתומי צה״ל נמשיך לפעול כדי להבטיח שמערך הזכויות יהיה שוויוני, הוגן וכולל – לכל יתום, בכל גיל."

שלומי נחומסון, מנכ״ל ארגון אלמנות ויתומי צה״ל אמר: "זוהי בשורה חשובה לכלל אלמנות ויתומי צה״ל וכוחות הביטחון. שנים של עבודה קשה הולידו חוק שמקרב אותנו בצעדי ענק למציאות שבה מדינת ישראל מקיימת את הבטחתה לנופלים כי תלווה ותתמוך במשפחותיהם.

עם זאת, המסע עוד לא תם. קיימים קהלים לא מבוטלים מקרב יתומי המלחמות שעדיין נותרים מחוץ למעגלי הסיוע. ארגון אלמנות ויתומי צה״ל נחוש להמשיך ולפעול בכל האמצעים האפשריים עד שגם מצב זה ישתנה."

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר לאחר אישור החוק: "אנחנו מרחיבים באופן משמעותי את המלצות ועדת רובינשטיין, מתוך הבנה שיתומי ואלמנות גיבורי מערכות ישראל ראויים למענה נרחב ככל האפשר. האתגרים הכלכליים והאישיים מלווים את היתומים גם בבגרותם, וחובת המדינה היא לתת מענה אמיתי, רחב וארוך־טווח. לא הסתפקנו בתיקון נקודתי, אלא בחרנו בשינוי עומק שמגובה בהחלטות תקציביות ברורות".

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר: "אישור החוק היום בכנסת הוא רגע משמעותי של צדק, אחריות והכרה. זהו תיקון היסטורי שמתרגם מחויבות ערכית עמוקה למעשים ברורים. מול המחיר הכבד ששילמו המשפחות השכולות, למדינת ישראל יש חובה מוסרית ולאומית לעשות את המקסימום האפשרי".

יו"ר ועדת העבודה והרווחה, ח״כ מיכל וולדיגר, ציינה: "אחרי תקופה ארוכה של עבודה מאומצת העברנו תיקון מוסרי והיסטורי. זהו חוק שמתאים למציאות של מדינת ישראל כיום ומשנה סעיפים שנחקקו לפני עשרות שנים. החוק הזה מבטא את החוב העמוק של החברה הישראלית למשפחות השכולות".