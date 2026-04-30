דובר צה"ל: עדכון חשוב לסוף השבוע

פיקוד הדרום מעדכן כי במהלך סוף השבוע הקרוב יתאפשר מעבר מטיילים באחד הצירים היפים והמבוקשים בארץ – ציר 10. הפתיחה התאפשרה לאחר הערכת מצב מבצעית שהגדירה את המסלולים בטוחים לציבור הרחב.

הציר ייפתח בגזרת חטיבת פארן, במקטע המרהיב שבין עזוז לכרכום.

מתי אפשר להגיע?

יום שישי (1 במאי): הציר יהיה פתוח בין השעות 09:30 ל-16:00.

יום שבת (2 במאי): הציר יהיה פתוח בין השעות 08:00 ל-16:00.

חשוב לדעת כי הכניסה לציר אינה דורשת תיאום מראש, אך היא מותנית בהצגת תעודה מזהה ורישום בעמדות הכניסה.

בצה"ל מדגישים כי בעוד שציר 10 נפתח, שאר שטחי האש בדרום ובצפון הארץ נותרים סגורים ומסוכנים לכניסה, מכיוון שכוחות הצבא ממשיכים להתאמן בהם גם במהלך סוף השבוע. המטיילים מתבקשים להישמע להנחיות, לא להיכנס למרחבים אסורים ולהישמר על מנת לאפשר לכוחות הביטחון להמשיך במשימותיהם.