איזנקוט הודיע על מצטרפת ראשונה למפלגתו

מפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט מתחילה להתגבש: עו"ד ענבר יחזקאלי מצטרפת לרשימה ותופקד על נושא הטיפול בנפגעי פוסט-טראומה. הצטרפותה של יחזקאלי מגיעה בזמן שהמפלגה פועלת לבסס את כוחה כאלטרנטיבה פוליטית, כאשר בשורותיה כבר חבר השר לשעבר מתן כהנא.

ההודעה על הרכש החדש יוצאת בשבוע דרמטי במיוחד בזירה הפוליטית, לאחר ההכרזה על האיחוד בין נפתלי בנט ליאיר לפיד תחת רשימת "ביחד". האיחוד המדובר הותיר בשלב זה את איזנקוט מחוץ לחיבור הגדול בגוש המרכז-ימין, מה שהוביל אותו להאיץ את בניית מפלגתו העצמאית.

בסביבת איזנקוט ממשיכים לפעול להרחבת השורות בנבחרת הביטחונית-ציבורית. על פי ההערכות, ראש השב"כ לשעבר יורם כהן עשוי להודיע על הצטרפות רשמית למפלגת "ישר!" כבר במהלך השבוע הבא.