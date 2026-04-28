דור שלישי בכנסת: שאול מרידור יצטרף למפלגתו של איזנקוט

ראש אגף התקציבים לשעבר, שהתפטר בדרמטיות ממשרד האוצר במחאה על התנהלות הממשלה, חוזר לזירה הציבורית. מרידור, כיום סמנכ"ל כספים בחברת "לייטריקס", יוביל את התוכנית הכלכלית של גדי איזנקוט: "להחזיר את המקצועיות לקבלת ההחלטות"

גדי איזנקוט הכריז היום (שלישי) על מצטרף חדש ומבטיח לנבחרת שלו: שאול מרידור (49), לשעבר ראש אגף התקציבים במשרד האוצר ומנכ"ל משרד האנרגיה. מרידור, המשמש בשנים האחרונות כסמנכ"ל כספים בחברת ההייטק "לייטריקס", נחשב לאחד מאנשי המקצוע המוערכים והמנוסים ביותר בשירות הציבורי

מרידור זכור בעיקר בשל התפטרותו הדרמטית מהאוצר בשנת 2020, אז עזב במחאה על התנהלות הדרג הפוליטי וטען כי "ההחלטות מתקבלות מאינטרסים צרים". בנבחרת של איזנקוט הוא צפוי לשמש כסמכות המקצועית שתגבש את התוכנית הכלכלית ותתמקד בפתרונות ליוקר המחיה ובניהול אחראי של תקציב המדינה.





גדי איזנקוט בירך על המצטרף החדש: "הצטרפותו של שאול היא בשורה לכל מי שמאמין שהמדינה זקוקה להנהגה מקצועית וממלכתית. הוא מכיר לעומק את הכשלים בכלכלה ועמד שנים מול ניסיונות לפגוע בה. יחד נגבש תוכנית שתעמיד במרכז את האזרחים המשרתים והעובדים".

מרידור עצמו הסביר את המהלך: "אחרי שבעה באוקטובר הבנתי שהזמן לשבת ביציע נגמר. גדי איזנקוט הוא מנהיג עם עמוד שדרה מוסרי ואסטרטג קר רוח – בדיוק מה שישראל צריכה היום. המשימה שלנו ברורה: לבנות הנהגה שטובה כמו העם שלה"





מרידור הוא בנו של השר לשעבר דן מרידור, מבכירי "נסיכי הליכוד" ששימש כשר האוצר והמשפטים, ושל הכלכלנית הבכירה ד"ר ליאורה מרידור, שכיהנה בעבר כראש חטיבת המחקר בבנק ישראל. שורשיה הפוליטיים של המשפחה עמוקים ומתחילים בסבו, אליהו מרידור, שהיה ממייסדי תנועת חירות וחבר כנסת מטעמה.