"ראיות ברזל": אייל גולן עומד במרכזה של פרשייה חדשה

רעידת אדמה בעולם הבידור: אחרי חודשים של פעילות חשאית מתחת לרדאר, אייל גולן הגיע היום לתחנת המשטרה. עו"ד טל גבאי מגדיר את המקרה כ"אחת הפרשיות הגדולות והחמורות בתולדות המדינה"

הזמר אייל גולן עולה להתקפה: גולן הגיש היום (רביעי) תלונה רשמית למשטרת ישראל בגין סחיטה באיומים ותלונת שווא. המהלך מגיע בתום עבודה סמויה של צוותו המשפטי, שטוען כי אסף חומרים מפלילים נגד הגורמים שניסו לכאורה להוציא מהזמר כספים במרמה כך פרמה ליי עייש מi24.

עורך דינו של גולן, טל גבאי, חשף היום את הרקע להגשת התלונה והתבטא בחריפות חסרת תקדים. "מדובר באחת מפרשיות הסחיטה הגדולות בתולדות המדינה", מסר עו"ד גבאי. לדבריו, תלונות שהופנו כלפי הזמר נולדו אך ורק ממניעים כספיים ונקמניים: "לוקחים את אייל גולן, סוחטים אותו, ולאחר שהוא מסרב לשלם הון עתק – מייצרים פרשייה יש מאין".

בצוותו של גולן מבהירים כי התלונה שהוגשה היום אינה נשענת על טענות בעל פה בלבד, אלא מגובה בחומר ראייתי מוצק שהועבר לידי החוקרים. עו"ד גבאי פירט על המאמצים שהובילו לפנייה למשטרה: "בחודשים האחרונים עבדנו סביב השעון וגיבשנו את כל החומרים. יש בידינו ראיות ברזל לסחיטה חמורה ולתלונת שווא".

עם העברת כלל החומרים היום למשטרת ישראל, צפויה כעת המשטרה לבחון את הראיות שסופקו ולהחליט על צעדיה הבאים בחקירת ניסיון הסחיטה לכאורה כלפי הזמר.