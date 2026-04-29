התפתחות בחקירת רצח בנימין זלקה ז"ל: שני קטינים נוספים נעצרו

המשטרה ממשיכה בחקירת אירוע הרצח, והודיעה על מעצרם של שני נערים נוספים. החשד: אחד מהם פעל כדי לשבש את החקירה וסייע לחשוד המרכזי להסתתר מפני כוחות החוק

חקירת רצח הנער בנימין זלקה ז"ל בפתח תקווה ממשיכה להסתעף: שוטרי מחוז מרכז עצרו מוקדם יותר היום (רביעי) שני חשודים נוספים בחשד למעורבות בקטטה הקטלנית שהובילה לרצח.

שני העצורים החדשים הם קטינים, תושבי פתח תקווה וחדרה. מפרטי החקירה עולה כי החשד נגדם אינו מסתכם רק במעורבות בקטטה עצמה – המשטרה חושדת כי אחד מהם פעל באופן אקטיבי לאחר המעשה וסייע לחשוד המרכזי להסתתר מפני כוחות החוק בליל הרצח. שני הקטינים יובאו מחר לדיון בבית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרם בהתאם לצורכי החקירה.



עם מעצרם של השניים, עולה כעת מספר העצורים הכולל בפרשה ל-13 חשודים, הכוללים בין היתר את החשוד המרכזי במעשה ואת אלו שסיפקו לו מעטפת וסיוע בהימלטות.

במשטרה מבהירים כי החקירה רחוקה מסיום, והמצוד אחר כלל המעורבים נמשך כל העת. הכוחות ממשיכים להפעיל את מגוון האמצעים והיכולות המודיעיניות והחקירתיות העומדים לרשותם, במטרה לרדת לחקר האמת ולמצות את הדין עם כל מי שלקח חלק בשרשרת האירועים.

כאמור קטין בן 15 שנעצר אמש בחשד למעורבות ברצח של ימנו בנימין זלקה ז"ל הוא הראשון שמסר גרסה והודה בפני החוקרים כי היה מעורב באירוע - כך דווח ברשת i24News. זאת בזמן שהחשוד המרכזי לא משתף פעולה עם חוקריו, ושאר החשודים מנסים לתאם גרסאות ולהרחיק את עצמם מהאירוע.

