עופר וינטר מגיב לבן גביר ומתייחס לעתידו הפוליטי

תת-אלוף במיל' עופר וינטר יוצא במתקפה חזיתית נגד השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, זאת בעקבות התבטאויותיו של השר בנוגע לחיבורים פוליטיים עתידיים של הקצין הבכיר. בסרטון שפרסם, קרא וינטר לשר להפסיק לעסוק בפוליטיקה פנים-מפלגתית ולהתמקד במשימות המשרד עליו הוא אמון.

"שמעתי שהשר לביטחון פנים המליץ פומבית עם מי אני אמור לרוץ", פתח וינטר את דבריו והוסיף בציניות: "אני ממליץ לשר להתעסק בענייני המשרד לביטחון פנים: בפשיעה בגליל ובנגב, וכמובן בפשיעה שמשתוללת ברחובות מדינת ישראל, בכנופיות בתל אביב ובפריצה לבתיהם של קציני צה"ל".

וינטר, ששמו עולה לא פעם בהקשרים של כניסה למערכת הפוליטית, הדגיש כי הוא סולד מהתנהלות של "גימיקים". לדבריו: "פשוט שבענו מגימיקים פוליטיים. בעשרות שנותיי בצה"ל מעולם לא פיקדתי על כוח סקטוריאלי, תמיד ראיתי את עצמי חייל של כל עם ישראל".

בסיום דבריו, הבהיר וינטר כי הוא אינו זקוק למתווכים או לממליצים בכל הנוגע לעתידו הציבורי. "אף פעם לא חשדו בי בביישנות יתר", סיכם וינטר, "אז אם יהיה לי מה לומר בעניין הפוליטי – אני אומר את זה בקולי באופן ישיר".