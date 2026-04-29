ושוב: חרדים חוסמים את הכניסה לירושלים

ושוב כמה מאות חרדים חוסמים את הכניסה לירושלים במחאה על חוק הגיוס. המשטרה טוענת כי היא מפזרת את ההפגנה, אבל בפועל המפגינים עדיין על הכביש

מאות חרדים יושבים על הכביש באזור בנייני האומה בכניסה המערבית לירושלים ויוצרים פקקי ענק בכל סביבת "הכניסה לעיר" ובסביבתה. המשטרה ממליצה לנוסעים לא להתקרב לאזור.

פיזור הפגנת החרדים בירושלים (דוברות המשטרה)

מהמשטרה נמסר: "במהלך הפרת הסדר, החלו מפרי הסדר ביידוי אבנים ובהשלכת חפצים לעבר אזרחים וכוחות המשטרה שפעלו במקום.

בשל האלימות הקשה שהופנתה כלפי הציבור והשוטרים, וסיכנה באופן ממשי את שלומם, נאלצו השוטרים להגיב ולהשתמש באמצעים לפיזור הפרות סדר, על מנת להדוף את התוקפים, להפסיק את הפגיעה ולשמור על ביטחון הנפש והרכוש.

במהלך האירוע, סמוך לגשר המיתרים, השוטרים הגיבו לקטטה בין שלושה עוברי אורח ובין מס' מפירי סדר. כוח משטרה שפעל במקום ביצע חציצה בין הניצים.

בשעה זו, צירי התנועה פתוחים והתנועה זורמת כסדרה. שוטרי מחוז ירושלים ממשיכים בפעילות מוגברת במקום ובסביבתו על מנת לשמור על הסדר הציבורי וביטחון משתמשי הדרך"

אתמול התפרעות של חרדים באשקלון

נזכיר כי אתמול התפרעו חרדים באשקלון ופרצו לביתו הפרטי של קצין המשטרה הצבאית הראשי תא"ל יובל יאמין, בצעד שגרר גינויים חריפים אפילו מראש הממשלה בנימין נתניהו.

היחידים שלא גינו את ההתפרעות היו חברי הכנסת החרדיים, שטענו כי מדובר ב"פלג הירושלמי" קבוצה קנאית בתוך המגזר הליטאי שלא שייכת אליהם.

במקביל התקיימה הפגנת ענק וחסימת כבישים באזור בני ברק, בכביש מספר 4 באזור מחלף גהה.