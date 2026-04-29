אילה חסון בהלם: "זה הדבר הכי בזוי והכי פוגעני"

העיתונאית אילה חסון (כאן 11) ממשיכה להציף את הביקורת הקשה נגד המערכת המשפטית הצבאית, והיום היא החריפה את הטון נגד הפצ"רית לשעבר, האלופה יפעת תומר ירושלמי. בראיון למתי טוכפלד ברדיו "גלי ישראל", הטיחה חסון האשמות חסרות תקדים בתפקודה של האלופה ודרשה הבהרות לגבי המשך החזקתה בדרגות ובמעמד הבכיר.

"יש גברת, אלופה בצה"ל, שעשתה את הדבר הכי בזוי ופוגעני כלפי חיילי צה"ל", פתחה חסון את דבריה. "היא חוללה נזק אדיר לחיילי ישראל עד עצם היום הזה ופגעה בביטחון המדינה - אין על זה ספק בכלל. היא בעצמה הודתה בכך בכתב ידה".

חסון התייחסת בדבריה לפרשות משפטיות שניהלה ירושלמי, וטענה כי התנהלותה כללה מצגי שווא מול הערכאות הגבוהות ביותר. "היא שיקרה את הבג"ץ, היא הדיחה את הכפופים לה. היא לא רק הדליפה - היא הדליפה שקר", תקפה חסון והוסיפה: "היא לא עשתה דין צדק - היא רימתה את הלוחמים ואת עורכי הדין שלהם לאורך כל התקופה. היא עשתה להם פייק שימוע ופייק כתב אישום. היא הרסה את חייהם".

בסיום דבריה, תהתה חסון מדוע לא ננקטים צעדים פיקודיים נגד האלופה למרות המעשים המיוחסים לה. "למה הדרגות שלה עדיין איתה? למה היא מקבלת את כל הפרוטקציה הזאת?", שאלה חסון בשידור וסיכמה בתמיהה: "מי מאתרג אותה?".