משה פייגלין טוען: זו הסיבה שאני לא מופיע בסקרים

יו"ר מפלגת 'זהות', משה פייגלין, נשאל מדוע מפלגתו אינה מופיעה בסקרים הרבים שמתפרסמים בערוצים השונים. כך הוא השיב

במענה לשאלה המדוע מפלגת 'זהות' אינה זוכה לחשיפה תקשורתית ואינה מופיעה בסקרים למרות פעילות ממושכת בשטח, יו"ר המפלגה, משה פייגלין, חושף את מה שהוא מכנה "קמפיין השתקה" מתוכנן ומכוון נגדו.

לדברי פייגלין, מקור המהלך הוא בסביבתו הקרובה של בנימין נתניהו, והוא מבוצע, לכאורה ולטענתו, באמצעות הסוקר שלמה פילבר. פייגלין טוען כי פילבר, שעורך את הסקרים עבור ערוץ 14 ועבור ערוץ i24 - אותו הגדיר פייגלין כ"ערוץ הטלוויזיה השני של המחנה הלאומי" -, דואג להשמיט את 'זהות' מרשימת המפלגות הנסקרות.

"מכניסים קוריוזים – אבל לא את זהות"

פייגלין תקף את הקריטריונים להכללה בסקרים וטען כי בעוד שמפלגתו נותרת בחוץ, דמויות וגופים בעלי כוח אלקטורלי נמוך בהרבה מקבלים במה: "מופיעים שם לפעמים גורמים זניחים שלא מתקרבים לקרסולה של מפלגת זהות בסקרים שאנחנו עשינו". כדוגמה לכך ציין פייגלין את יועז הנדל או ארגוני מילואימניקים, שלדבריו מוצגים כ"קוריוז" בעוד 'זהות' מושמטת לחלוטין.

"זה פשוט לא טוב לנתניהו"

שיא הטענות של פייגלין נוגע לסיבה שמאחורי ההדרה. לטענתו, כאשר אנשיו פונים לברר מול הגורמים הרלוונטיים מדוע המפלגה אינה נסקרת, התשובה שהם מקבלים היא ישירה וחד-משמעית. "אומרים די גלויות: כי זה לא טוב לנתניהו", טוען פייגלין, "זו התשובה שמקבלים – ולכן יש כאן קמפיין השתקה"