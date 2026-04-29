תיעוד מדהים: רחפן רודף ומחסל מחבל חיזבאללה על אופנוע

תיעוד מדהים מלבנון: רחפן של צה"ל רודף אחרי מחבל חיזבאללה שבורח עם אופנוע ומתפוצץ עליו. במקביל, צה"ל תקף לאורך הלילה כ-20 מפקדות ומבנים צבאיים של ארגון הטרור ברחבי דרום לבנון

סגירת מעגל מהאוויר

האירוע התרחש אתמול, כאשר לוחמי חטיבה 226, הפועלים תחת פיקוד אוגדה 146, זיהו באמצעות רחפן מחבל שפעל בסמוך אליהם. לפי הודעת הצבא, המחבל היווה איום ממשי על הלוחמים בשטח. הכוחות לא השתהו, ובסגירת מעגל מהירה תקפו את המחבל באמצעות רחפן חמוש בעת שהיה בתנועה על גבי אופנוע.





גל תקיפות לילי



במקביל לפעילות הממוקדת בשטח, חיל האוויר פעל בעצימות לאורך הלילה נגד תשתיות הארגון. במהלך התקיפות הושמדו כ-20 מפקדות ומבנים צבאיים ששימשו את חיזבאללה לתכנון והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל.

התקיפות התפרסו על פני מספר מרחבים בדרום לבנון, כחלק מהמאמץ המתמשך לפגוע ביכולות הפיקוד והשליטה של ארגון הטרור. בצה"ל מבהירים כי הכוחות ימשיכו לפעול בנחישות ובכל האמצעים הנדרשים כדי להסיר את האיומים בגבול הצפון.