היועמ"שית מבטלת את הפטור ממס לישיבות חרדיות

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, הודיעה לבג"ץ על סנקציה כלכלית חדשה ומשמעותית נגד עולם הישיבות. לפי עמדתה, מוסדות תורניים שתלמידיהם אינם מתגייסים לא יוכלו עוד ליהנות מאישור "סעיף 46", המעניק זיכוי ממס לתורמים

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, הגישה היום (רביעי) תשובה רשמית לבג"ץ המהווה מכה כלכלית נוספת ומשמעותית לעולם הישיבות. בתשובתה קובעת היועמ"שית כי בהתאם למצב החוקי הקיים וכנגזרת מפסיקת בית המשפט בעתירות הגיוס, המדינה מנועה מלהעניק הטבות מס לתורמים עבור מוסדות תורניים שבהם לומדים תלמידים המחויבים בגיוס אך אינם מסדירים את מעמדם.

"אין לממן בעקיף השתמטות"

לפי עמדת היועצת המשפטית, המבוססת על העמדות המקצועיות שהוצגו בדיונים האחרונים, המדינה אינה יכולה להמשיך ולממן באופן עקיף את פעילותם של אותם מוסדות תורניים. בלב ההחלטה עומדת הקביעה כי מתן הטבת זיכוי מס לתורמים לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה מהווה סוג של מימון ממשלתי עקיף המעודד השתמטות משירות צבאי.

"המדינה אינה יכולה להוסיף ולממן באופן עקיף את פעילותם של מוסדות תורניים בהם לומדים חבי גיוס שאינם מסדירים את מעמדם מול רשויות הצבא ולעודד השתמטות באופן זה", נכתב בתשובה שהוגשה לבית המשפט.

סגירת "צינור החמצן" הכלכלי

הטבת המס לפי סעיף 46 נחשבת לצינור חמצן קריטי עבור עמותות ומוסדות ציבור, שכן היא מאפשרת לתורמים לקבל זיכוי כספי מהמדינה על תרומתם. שלילת הטבה זו מישיבות חרדיות צפויה להוביל לפגיעה אנושה ביכולת גיוס התרומות שלהן, שכן התמריץ הכלכלי עבור תורמים גדולים בארץ ובעולם יתבטל.

החלטה זו מגיעה כהמשך ישיר להקפאת התקציבים הישירים למוסדות התורניים בעקבות פקיעת חוק הגיוס ופסיקת בג"ץ, ומהווה שלב נוסף בייבוש המקורות התקציביים של הישיבות שאינן עומדות בחובת הגיוס.