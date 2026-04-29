הפסקת אש? שתי רקטות שוגרו מלבנון לעבר ישראל

אחרי סדרת יירוטים של מטרות אוויריות חשודות בדרום לבנון, חיזבאללה הרחיב את הירי - כששני שיגורים חצו מלבנון לעבר שטח ישראל. אחד השיגורים יורט,והשני נפל בשטח פתוח

הפסקת אש? אזעקות צבע אדום נשמעו כעת (רביעי) ביישובים ברעם, דוב"ב וצבעון שבקו העימות. בצה"ל אמרו כי זוהו שני שיגורים שחצו מלבנון לעבר שטח הארץ, כאשר שיגור אחד יורט והשני נפל בשטח פתוח.

בצה"ל הבהירו כי "מדובר בהפרה נוספת של הבנות הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה". הירי הנוכחי מצטרף לשורת הפרות של הפסקת האש שנרשמו מאז שעות הבוקר בצפון, כאשר דווח על מספר מקרים שבהם שוגרו מיירטים לעבר מטרות אוויריות חשודות שזוהו במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. עם זאת, זו הפעם הראשונה היום שבה הירי חוצה לשטח ישראל.

ק הבוקר דווח כי ארגון הטרור שיגר אמש מספר רחפני נפץ שהתפוצצו בסמוך לכוחות צה״ל הפועלים בדרום לבנון, דרומית לקו ההגנה הקדמי. כתוצאה מכך, נפצע לוחם צה"ל באורח קל שפונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה.