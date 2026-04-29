הפרה נוספת: מטרה אווירית חשודה יורטה בדרום לבנון

בצה"ל אישרו כי מטרה אווירית חשודה יורטה במרחב שבו הכוחות פועלים בדרום לבנון. לא הופעלו התראות מכיוון שהמטרה לא חצתה לשטח הארץ

הפרה נוספת של הפסקת האש: לאחר שדווח כי מיירט שוגר מאזור קריית שמונה, דובר צה"ל אישר כי "לפני זמן קצר, יורטה מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון".

בצה"ל אמרו כי המטרה לא חצתה לעבר שטח הארץ. עוד צוין כי על פי מדיניות, לא הופעלו התרעות.

כאמור, בימים האחרונים נרשמו עשרות הפרות של הפסקת האש מצד חיזבאללה. רק הבוקר דווח כי ארגון הטרור שיגר אמש מספר רחפני נפץ שהתפוצצו בסמוך לכוחות צה״ל הפועלים בדרום לבנון, דרומית לקו ההגנה הקדמי. כתוצאה מכך, נפצע לוחם צה"ל באורח קל שפונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה.