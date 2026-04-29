פרטים חדשים על המחדל הענק בצה"ל

צה"ל מתמודד בימים האחרונים עם איום חדש וקטלני. על פי הדיווח של דורון קדוש, ניתן היה למנוע את הנזק - אך נזכרו מאוחר מידי. לכל הפרטים

כתבנו הצבאי קובי פינקלר מסר ביממה האחרונה, כי איום הרחפנים הוא איום חדש שצה"ל מתמודד איתו, שכן מדובר על סוג חדש של רחפנים המופעלים מרחוק ועלולים לגרום לאסון רב, כפי שראינו בימים האחרונים.

הבוקר (רביעי) מדווח דורון קדוש, כי איום רחפני הנפץ שמופעלים באמצעות סיב אופטי היה מוכר היטב בצה״ל מאז שהופיע בשדה הקרב של המלחמה באוקראינה. צה״ל גייס בשנים האחרונות קצין, ששירת במלחמה בצבא אוקראינה, במטרה להטמיע את לקחי המלחמה שם - בצה״ל. הקצין משרת בתפקיד באגף התכנון, בצוות ייעודי שהוקם למציאת פתרונות לרחפנים - ולמרות אינספור מכתבים ואזהרות שלו - כמעט ולא נעשה דבר.

כבר לפני שנה, הפיץ ראש אגף המבצעים דאז, האלוף עודד בסיוק, דרישה מבצעית לכלל הגופים הרלוונטיים בצה״ל - זרוע היבשה, אגף התכנון, פיקוד הצפון והדרום - במטרה להיערך לאיום הרחפנים עם הסיב האופטי. במסמך שהופץ נכתב מפורשות שיש צורך מבצעי, הגנתי והתקפי, בפתרונות לגילוי וסיכול רחפנים מבוססי סיב אופטי.

המסמך הדגיש כי הרחפנים האלה הוכנסו לשימוש בצבא אוקראינה מאמצע 2023, ונפוצו מאוד בשדה הקרב שם מתחילת 2024. המסמך פירט המלצות מה כדאי לעשות מול האיום - העלאת מודעות הכוחות, צמצום תנועות בשטחים פתוחים בשעות האור והגברת תנועות ליליות, ופריסת רשתות הסוואה.

קדוש הוסיף כי הכל היה ידוע, הכל נכתב והיה על השולחן. דבר לא נעשה.

עוד הוא אמר כי כבר לפני כ-5 חודשים נציגי צה״ל התייצבו בכנסת לדיון חסוי שעסק בפתרונות לאיום הרחפנים - וכבר שם הם הודו כי הרחפנים בעלי הסיב האופטי הם תורפה מבצעית. הקצינים אמרו בדיון כי יש מענה טוב יותר לרחפנים בעלי חתימה אלקטרונית, שניתן לשבש את התדרים שלהם, אך סימנו את רחפני הסיב האופטי כאיום המרכזי יותר.

קדוש אז טען כי נציגי נציגי צה״ל הציגו בכנסת את הפתרונות והמהלכים המתוכננים להתמודדות עם האיום: הכנסת שיפורים בנשקים האישיים של הלוחמים כדי להגביר את יכולת הפגיעה ברחפן.

הוחלט על צמצום זמני נחיתת המסוקים בתוך שטח לבנון - כך שפרק הזמן שהמסוק יהיה על הקרקע בפינוי פצועים יצומצם ככל האפשר, כדי להקטין את האפשרות שחיזבאללה יספיק לאתר את מיקום המסוק וינסה לפגוע בו.

⁠פריסת מכ״מים מסוגים שונים באופן נרחב בתוך שטח לבנון. נציגי צה״ל דיווחו בדיון החסוי כי הקו הצהוב מוגדר כעת קו ההגנה החדש שיש להגן עליו, ולשם כך נדרש לפרוס מכ״מים מסוגים שונים בשטח. פריסת רשתות במוצבי קבע ובעמדות הגנה - שמפילות את הכטב״מים לפני שהם פוגעים במטרה.

⁠פעולה משותפת עם מפא״ת במשרד הביטחון והתעשיות הביטחוניות לפיתוח של פתרונות טכנולוגיים נוספים. נציג משרד הביטחון, אגב, לא התייצב לדיון בכנסת ונעדר ממנו - והמשרד לא דיווח לכנסת כנדרש על מהלכיו בנושא. במשרד הביטחון תירצו זאת בכך ש״הייתה תקלה באישור הכניסה שלו״.

לסיום הדגיש קדוש: לפי צה״ל, כל המהלכים המפורטים כבר החלו להיכנס לשטח בימים אלה ממש - אבל כפי שנראה, זה מעט מדי, ומאוחר מדי.