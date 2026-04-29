שר המשפטים לשעבר: "אין סיבה לתת חנינה לנתניהו ללא תנאי"

שר המשפטים לשעבר, פרופסור דניאל פרידמן, התייחס לבקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו, וטען כי אין סיבה לתת לו אותה

שר המשפטים לשעבר, פרופסור דניאל פרידמן, אמר היום (רביעי) כי לדעתו אין סיבה לתת חנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו, את הדברים אמר בראיון לכאן רשת ב'.

"אני לא רואה נימוק שמצדיק את זה ללא תנאי", אמר פרופ' פרידמן. "כשנתניהו בעצם ממשיך לכהן בתפקידו, מה שקורה במקרה כזה זה בעצם שהנשיא מרוקן לגמרי את כל ההליך שהיה מכל תוכן, כאילו לא היה בו שום דבר של ממש".

נזכיר כי היועצת המשפטית לנשיא המדינה, עו״ד מיכל צוק, פנתה הערב אמש לצדדים בתיקי ראש הממשלה בנימין נתניהו, והזמינה אותם לקיום מגעים בין הצדדים לטובת הגעה להסכמות.

בבית הנשיא אמרו כי "הליך זה נועד לבחון אפשרות לקידום הבנות והסכמות, והוא מהווה שלב מקדים בלבד בטרם יקיים הנשיא דיון בבקשת החנינה עצמה. הצדדים התבקשו להגיע בהקדם, בלב חפץ ובכוונה טובה וראויה". עוד נאמר כי "לצדדים הובהר כי אין בהיענות להזמנה הסכמה או אישור מטעמם לכל דבר, ועניין המצוי במחלוקת ביניהם בבית המשפט".

במכתב הצדדים התבקשו להשיב עם עמדתם עד ה-3 במאי. "דומה כי אין חולק על ערכו של קיום שיח מאחה שסופו בהסדר" נכתב בפנייה של צוק. "פרוצדורה זו ראויה ויעילה גם בעיני בתי המשפט, קל וחומר בעניינים אשר בליבת הויכוח הציבורי בישראל. הנשיא אף גילה לא אחת את דעתו בשבחו של שיח מוכוון הסכמות בין הצדדים".

בעקבות הפנייה של הנשיא הרצוג, היועצת המשפטית מסרה בתגובה כי "מכתבו של הנשיא כלל טרם נדון וכל פרסום אחר אינו מבוסס".