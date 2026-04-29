יאיר גולן נגד רבני צהר: "אכזבה עמוקה"

ראש הדמוקרטים יאיר גולן, התייחס לדבריהם של רבני צהר על סוגיית שילוב נשים בצה"ל ותקף: "אכזבה עמוקה מארגון צהר"

ראש הדמוקרטים יאיר גולן, תקף היום (רביעי) את ארגון צהר, לאחר שהם הצהירו כי הם מצטרפים לקריאת ראשי ישיבות ההסדר, להימנע משילוב לוחמות ביחידות השדה באופן שעלול למנוע מחיילים דתיים לשרת.

בדבריו כתב גולן: "‏אכזבה עמוקה מארגון צהר. ‏מי שהתיימר להיות קול מתון וליברלי בוחר להכשיר הדרה של נשים מלוחמה. זו כניעה לקנאות. ‏לא נקבל את זה. ‏לא בצה״ל, לא במרחב הציבורי, לא בשום מקום בישראל.

‏צה״ל הוא צבא העם. של כל העם. ‏נשים נלחמות, מפקדות ומובילות וזה לא פתוח למשא ומתן. ‏ישראל חופשית, שוויונית היא ישראל חזקה. זו ישראל שלנו".

נזכיר כי בהודעה מטם צהר נמסר: "‏ארגון צהר מצטרף לקריאת ראשי ישיבות ההסדר והמכינות להימנע משילוב לוחמות ביחידות השדה באופן שעלול למנוע מחיילים דתיים לשרת במסגרתן.

‏על צה״ל לקיים בהקדם הידברות עם ראשי הישיבות, במטרה לגבש פתרון מאוזן שיאפשר גיוס לוחמות לצד שמירה על יכולתם של חיילים שומרי מצוות להמשיך לשרת ביחידות השדה".