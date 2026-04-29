מרגש: הילד שחולץ מטול כרם קיבל סידור מהרב הראשי

בין מקבלי הסידור בבית מדרשו של הראשל"צ הרב יוסף היה גם תלמיד שלפני שלוש שנים עוד גדל בטול כרם עם אביו המוסלמי. מאז היציאה מהכפר ובלווי של ארגון יד לאחים השתקמה אימו של הילד שמגדלת כעת את ילדיה בחינוך דתי

במעמד מרגש שהתקיים בבית מדרשו של הרב דוד יוסף, קיבל ילד תלמיד כיתה א' סידור תפילה, לאחר שעבר מסע חיים מורכב במיוחד. הילד, שחולץ לפני מספר שנים מטול כרם, השתתף במסיבת הסידור יחד עם חבריו לכיתה במסגרת לימודיו בבית הספר. עבור התלמיד, מדובר לא רק בציון דרך חינוכי, אלא גם בסמל להתחלה חדשה לאחר עבר קשה.

אמו של הילד, לירז (שם בדוי), ואחיו יצאו מהרשות הפלסטינית לאחר תהליך ממושך ומאתגר. ביום הגעתם לישראל, הילד לא ידע כלל עברית, וגם אמו, דור שני שבעצמה הייתה בת לאב מוסלמי ואם יהודייה, נדרשה להתחיל מחדש כמעט מכל היבט אפשרי. למרות הפערים והקשיים, ובעזרת הצוות של ארגון 'יד לאחים', הצליחו בני המשפחה להשתלב בהדרגה בחיים החדשים ולבנות לעצמם שגרה יציבה.

צילום: יד לאחים

כאמור, לירז נולדה לאם יהודייה ולאב ערבי, וגדלה בפנימיות לאורך ילדותה. בצעירותה היא נישאה לגבר ערבי ועברה להתגורר עמו בטול כרם, שם חוותה לאורך השנים אלימות קשה ובגידות חוזרות. לאחר פטירת אמה לירז קיבלה החלטה לעזוב את הכפר לבדה, כשהיא חסרת כל, ובהתחלה נאלצה להתמודד עם מציאות של חוסר קורת גג והיעדר תמיכה בסיסית.

למרות התנאים הקשים, לירז הצליחה לשקם את חייה בהדרגה, אך לא ניתקה קשר עם ילדיה שנותרו אצל אביהם. במהלך שיחותיה עמם היא נחשפה לאמירות קשות נגד יהודים, דבר שחיזק את נחישותה לפעול למענם ולהוציאם מהסביבה בה גדלו. ההבנה כי ילדיה מתרחקים מזהותם הובילה אותה לפתוח במאבק ממושך להשבתם לחזקתה.

בשלב זה פנתה לירז לארגון 'יד לאחים' בבקשה לסיוע. המאבק המשפטי והמשפחתי היה מורכב ורצוף מכשולים, כאשר האב סירב לשתף פעולה ואף חטף חלק מהילדים לאחר שכבר עברו לאמם. אך בסיוע צמוד של פעילי הארגון ובלחץ שהופעל על הגורמים הרלוונטיים, הצליחו בסופו של דבר להשיב את הילדים אל האם.

כיום, כשלוש שנים לאחר החילוץ, מציאות חייהם של הילדים השתנתה מן הקצה אל הקצה. הם משולבים במוסדות חינוך דתיים, לומדים עברית ומתחברים למסורת היהודית, בעוד אמם עצמה מתקרבת אף היא לאורח חיים מסורתי.