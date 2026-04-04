בג"ץ על ההפגנה בניגוד להנחיות - ותגובת הרב הראשי: "הפקרות"

במהלך השבת, בג"ץ דן בעתירה נגד פיזור הפגנות - ונשיא העליון יצחק עמית קבע: "הפגנה יש גם בעת מלחמה". כעת מפרסמים בבג"ץ מדוע אישרו התקהלות גדולה מחוץ למרחבים המוגנים

פיקוד העורף השיב היום (שבת) לבג"ץ על העתירה שדרשה לאפשר הפגנות של כמה מאות בני אדם בתל אביב, חיפה, ירושלים וכפר סבא - ואישר רק החרגה קטנה בכיכר הבימה.

בעקבות כך, הרשות השופטת פרסמה הערב (שבת) הבהרה חריגה לגבי החלטת בג"ץ. המטרה, לדבריהם, היא "להדוף פייק ניוז ביחס לפסיקת בג"ץ מהיומיים האחרונים". ההחלטה המדוברת אישרה את קיום ההפגנות חרף המצב.

העתירה הוגשה לבית המשפט בערב חג הפסח. נקבע דיון חריג בשישי כדי "לסיים את העיסוק בה לפני כניסת השבת". אולם, נמסר כי "המדינה לא גיבשה עמדה בנושא לפני הדיון".

בהודעה מופנית אצבע מאשימה ברורה כלפי כוחות הביטחון והאכיפה. "חרף בקשות הרכב השופטים, פיקוד העורף והמשטרה סירבו לתת עמדה". הכוחות התעקשו לבדוק את האתרים ולמסור עמדה רק בשבת.

עמדת המדינה הועברה לבית המשפט רק במהלך יום המנוחה. השופטים דחו בקשה לדיון והסתפקו בהתייעצות טלפונית במהלך השבת. הרשות הדגישה כי ההחלטה התקבלה כך ש"אף עובד לא הובא לבית המשפט".

הרשות השופטת הבהירה את הדחיפות בקבלת ההחלטה. הודגש כי "ברי כי מדובר בסוגיה של פיקוח נפש". ההחלטה קשורה ישירות "לביטחונם של המפגינים והשוטרים" ולכן נדרש מענה מיידי.

בעקבות החלטת שופטי בג"ץ הרב הראשי דוד יוסף מפרסם תגובה נגד השופטים בשיעורו השבועי: "הם מתנהגים בהפקרות ורומסים את מסורת ישראל". גם הרב הראשי לשעבר יצחק יוסף פרסם תגובה קשה: "כל הצרות שלנו בענייני דת ומדינה פה, גם גיוס בחורי ישיבות - כל זה בגלל השופטים הרשעים האלו. הקדוש ברוך הוא ישמיד אותם, יהרוג אותם".

נזכיר כי הרקע לסערה הוא צו ביניים שהוציא בג"ץ מוקדם יותר. הצו הורה למשטרה לאפשר הפגנות של מאות אנשים במוקדים שונים. נשיא העליון, יצחק עמית, מתח ביקורת חריפה על התנהלות המשטרה בתיק.

עמית כתב כי "האכיפה המשטרתית של הנחיות פיקוד העורף מבוצעת כנגד הפגנות מחאה". הוא הדגיש כי אכיפה זו לא מבוצעת "כלפי מקומות ואירועים אחרים". הנשיא עמית סיכם את הביקורת וקבע: "מצב זה קשה להלום".