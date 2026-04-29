יום הולדת שמח: 10 דברים שלא ידעתם על ג'רי סיינפלד

ג'רי סיינפלד חוגג היום (רביעי) יום הולדת, וזו הזדמנות מצוינת להסתכל על האיש שמאחורי חולצות הניינטיז המופרכות והתצפיות המדויקות על החיים. חשבתם שאתם מכירים את ג'רי? תחשבו שוב.

הוא התחיל ב"בוז": בהופעת הסטנדאפ הראשונה שלו במועדון בניו יורק ב-1976, ג'רי קפא על הבמה מול הקהל. הוא פשוט שכח את כל הבדיחות שלו ועמד שם בשתיקה דקות ארוכות עד שירד מהבמה בבושת פנים.

הוא "פוטר" מסיטקום אחר: לפני שזכה לסדרה משלו, ג'רי שיחק בתפקיד קטן בסיטקום בשם Benson. יום אחד הוא הגיע לחזרות וגילה שהתסריט שלו חסר – כך הוא גילה, בדרך הקשה, שפיטרו אותו.

הסירוב הגדול בהיסטוריה: רשת NBC הייתה כל כך נואשת לעונה עשירית של "סיינפלד", שהם הציעו לג'רי 5 מיליון דולר לפרק (סכום דמיוני ב-1998). ג'רי סירב כי הוא רצה שהסדרה תפרוש בשיא.

אובססיית הסניקרס: שמתם לב שבסדרה ג'רי תמיד נועל נעלי ספורט לבנות? זה לא היה מקרי. ג'רי הוא אספן נעלי נייקי כפייתי, ובארון שלו יש מאות זוגות, רובם המכריע לבנים לגמרי.

דוקטור סיינפלד? ג'רי לא סיים תואר ב"כלום". יש לו תואר בתקשורת ותיאטרון מקווינס קולג' בניו יורק, מה שמסביר את היכולת שלו לנתח סיטואציות חברתיות ברמת דיוק של מנתח.

מכוניות במקום רהיטים: סיינפלד הוא אחד מאספני הפורשה הגדולים בעולם. יש לו צי של עשרות מכוניות נדירות, והוא אפילו שכר מוסך ענק במנהטן שהוסב ל"בית מגורים" עבור המכוניות שלו.

הקשר הסיינטולוגי: ג'רי הודה בעבר שהוא לקח כמה קורסים של סיינטולוגיה בשנות ה-20 שלו. הוא טוען שזה עזר לו מאוד לשפר את כישורי התקשורת וההופעה שלו, למרות שהוא לא המשיך בדת הזו.

הוא לא באמת אמר את זה: המשפט המפורסם ביותר שמיוחס לו, "?What's the deal with", כמעט ולא נאמר על ידו בסדרה. זו הייתה בעיקר פארודיה של קומיקאים אחרים (כמו דנה קארווי) שחיקו אותו.

הפרויקט הישראלי: ג'רי קשור מאוד לזהות היהודית שלו. בצעירותו הוא אפילו התנדב בקיבוץ סער בישראל למשך תקופה קצרה – חוויה שכנראה לא כללה הרבה "מרק נאצי".