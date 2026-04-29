תיעוד: צה"ל איתר בור ממולכד של חיזבאללה עם מטען חבלה ענק

הפעילות בדרום לבנון נמשכת: כוחות המילואים של חטיבה 226, בפיקוד אוגדה 146, איתרו היום (רביעי) עמדה של חיזבאללה ובה מצבור של פצצות מרגמה ורקטות. בצה"ל אמרו כי אמצעי הלחימה כוונו לפגיעה בכוחות הפועלים במרחב ובאזרחי מדינת ישראל.

במקביל, הכוחות איתרו בור ממולכד של ארגון הטרור, ובו היה מטען חבלה במשקל של 900 קילוגרמים. ככל הנראה, מדובר במטען ישן שמוקם במרחב בעבר.

מדובר צה"ל נמסר כי "צה"ל ימשיך לפעול למול איומים כלפי אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל, ופועל בהתאם להנחיות הדרג המדיני".