שוב: חוסלו מחבלי חיזבאללה שחצו את קו ההגנה בדרום לבנון

הפרות הפסקת האש: כוחות חטיבת גבעתי זיהו שלשום שני מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה במרחב בו הכוחות פועלים, דרומית לקו ההגנה הקדמי. בצה"ל אמרו כי המחבלים פעלו "באופן שהיווה איום ממשי". בסגירת מעגל מהירה, חיל האוויר חיסל את המחבלים בהכוונת הכוחות.
צפו בתיעוד:
במקביל, הכוחות איתרו והחרימו ביממה האחרונה אמצעי לחימה רבים ובהם כלי נשק, רימונים, מחסניות, טילים וציוד לחימה של מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה.
מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות חטיבת גבעתי ממשיכים להעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה במרחב דרום לבנון. צה"ל ימשיך לפעול למול איומים כלפי אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל, ופועל בהתאם להנחיות הדרג המדיני".
תגובות