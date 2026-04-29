שוב: חוסלו מחבלי חיזבאללה שחצו את קו ההגנה בדרום לבנון

כוחות חטיבת גבעתי חיסלו שני מחבלים שחצו את קו ההגנה בדרום לבנון ופעלו במרחב "באופן שהיווה איום ממשי". צפו בתיעוד

י"ב אייר התשפ"ו
שוב: חוסלו מחבלי חיזבאללה שחצו את קו ההגנה בדרום לבנון
צילום: דובר צה"ל

הפרות הפסקת האש: כוחות חטיבת גבעתי זיהו שלשום שני מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה במרחב בו הכוחות פועלים, דרומית לקו ההגנה הקדמי. בצה"ל אמרו כי המחבלים פעלו "באופן שהיווה איום ממשי". בסגירת מעגל מהירה, חיל האוויר חיסל את המחבלים בהכוונת הכוחות.

צילום: דובר צה"ל

במקביל, הכוחות איתרו והחרימו ביממה האחרונה אמצעי לחימה רבים ובהם כלי נשק, רימונים, מחסניות, טילים וציוד לחימה של מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה.

אמצעי הלחימה שאותרו צילום: דובר צה"ל

מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות חטיבת גבעתי ממשיכים להעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה במרחב דרום לבנון. צה"ל ימשיך לפעול למול איומים כלפי אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל, ופועל בהתאם להנחיות הדרג המדיני".

גבעתי דרום לבנון חיזבאללה

גלו עוד כתבות

החליקו לגלות עוד

סיימתם! אין עוד כתבות להצגה