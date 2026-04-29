צה"ל מאשר: בכיר חמאס נוסף חוסל ברצועת עזה

דובר צה"ל אישר כי המחבל איאד אחמד עבד אלרחמן שמבארי, ראש מחלקת המבצעים במטה המודיעין הצבאי של חמאס, חוסל אמש ברצועת עזה. כל הפרטים

מכה נוספת לחמאס: בצה"ל אישרו כי כוחות פיקוד הדרום ושב"כ תקפו אתמול (שלישי) בצפון רצועת עזה וחיסלו את המחבל איאד אחמד עבד אלרחמן שמבארי, ראש מחלקת המבצעים במטה המודיעין הצבאי של חמאס.

שמבארי שימש בשנים האחרונות כראש מחלקת המבצעים במודיעין הצבאי של ארגון הטרור, ובמסגרת תפקידו היה אחראי על ריכוז תמונות המצב המבצעיות של כלל רצועת עזה.

בצה"ל אמרו כי "המחבל היווה גורם מרכזי שעסק באיסוף מודיעין על כוחות צה״ל, בעבור הכוונה והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחותינו, והיווה איום מיידי לכוחות צה"ל הפועלים במרחב".

עוד נאמר כי בפעילותו שמבארי לקח חלק פעיל בתכנון הפשיטה של חמאס במסגרת הטבח הרצחני שביצע ב-7 באוקטובר. "כוחות צה״ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם, וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי", נמסר.