צה"ל ממשיך לעבוד בעזה: הושמדה מנהרת טרור באורך 800 מטר

כוחות החטיבה הדרומית ויחידת יהל"ם איתרו והשמידו מנהרה ובה חדרי שהייה, ציוד צבאי ורקטות של הג'יהאד האיסלאמי. בצה"ל מבהירים כי למרות הפסקת האש, הפעילות להסרת איומים מיידיים נמשכת

כוחות החטיבה הדרומית ויחידת יהל״ם, הפועלים תחת פיקוד אוגדת עזה (143), השמידו לאחרונה תוואי תת-קרקעי התקפי משמעותי במרחב דרום רצועת עזה.



הפעילות המבצעית התמקדה באזור שמזרחית ל"קו הצהוב", כחלק מהמאמץ המתמשך לטיהור המרחב מתשתיות טרור ונטרול יכולות התקפיות של הארגונים הפלסטיניים שנותרו בשטח.



במהלך הסריקות במקום נחשפה מנהרה באורך של כ-800 מטרים, שלא שימשה רק למעבר אלא כללה תשתיות שהייה מורכבות שנועדו למחבלים. דובר צה"ל מסר כי בתוך התוואי התת-קרקעי נמצאו "חדרי שהייה, ציוד צבאי ואמצעי לחימה, ביניהם ווסטים צבאיים ורקטה של ארגון הטרור הג׳האד האיסלאמי הפלסטיני".





הממצאים מעידים על הכנות ליציאה להתקפות פתע כנגד כוחות הביטחון, תוך שימוש בציוד לחימה ייעודי שנאגר מתחת לאדמה.





כוחות החטיבה הדרומית ויחידת יהל״ם השמידו תוואי תת-קרקעי התקפי ובו חדרי שהייה, צילום: צילום: דובר צה"ל

למרות הפעילות תחת מתווה הפסקת האש, בצה"ל מבהירים כי הפעילות המבצעית להסרת איומים נמשכת כסדרה. לפי הודעת הצבא, "כוחות צה״ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".



