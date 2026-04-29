ממשיך לזנק: התייקרות נוספת במחירי הדלק החל מסוף השבוע

התייקרות נוספת: אחרי הזינוק שנרשם בחודש האחרון בעקבות המלחמה באיראן, מחיר הדלק יעלה כעת פעם נוספת - כשהמחיר יתייקר ב-2 אגורות החל מחצות בלילה שבין חמישי לשישי.

לפי הודעת משרד האנרגיה, המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי (כולל מע"מ) לא יעלה על 8.07 ש"ח לליטר. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 25 אגורות לליטר (כולל מע"מ), ללא שינוי מעדכון קודם.

באילת, המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי לא יעלה על 6.84 ש"ח לליטר. התוספת בעד שירות מלא תישאר ללא שינוי מהעדכון הקודם ותעמוד על 21 אגורות.

בת שבע אבוחצירה, מנהלת מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה, הסבירה כי "מחיר בנזין 95 בתחנות הדלק יתעדכן בחודש הקרוב ב-2 אגורות. מחצית מהעלייה (אגורה אחת) נובעת מעדכון רכיב הבלו. האגורה הנוספת משקפת את העלייה במחירי הדלק הבינלאומיים, שעלו בכ-6 אחוז, אך זו מותנה משמעותית בזכות ירידה בשער דולר שנחלש בכ-5 אחוז".