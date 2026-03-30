מכה לנהגים: זינוק דרמטי במחיר הדלק

מחיר הדלק צפוי לזנק מחר (בלילה בין שלישי לרביעי) ל-8.05 שקלים לליטר בנזין 95 אוקטן, עליה של 1.03 ש"ח מעדכון קודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 25 אגורות לליטר (כולל מע"מ), ללא שינוי מעדכון קודם.

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי באילת (ללא מע"מ) לא יעלה על 6.82 ש"ח לליטר, עליה של 87 אג' מעדכון קודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 21 אגורות (ללא מע"מ), ללא שינוי מעדכון קודם.



העלייה במחיר, נובעת בעיקרה מהתייקרות של כ-49% במחיר הבנזין באזור אגן הים התיכון, על רקע עליית מחיר הנפט בעולם בעקבות המלחמה. בנוסף, נרשמה עלייה של כ-2% בשער החליפין של הדלק.



נדגיש כי במשרד האוצר עדיין מתלבטים האם להפחית את מס הבלו על הדלק כדי להוזיל מחירים, אך מתלבטים לגבי היקף המהלך. לפי ההערכות, סבסוד מלא צפוי לעלות כ-600 מיליון שקלים, ולכן נשקלת אפשרות לסבסוד חלקי בלבד - מה שיפחית את העלות הכוללת