מפקד המשטרה הצבאית בתגובה ראשונה לפריצה לביתו

מפקד המשטרה הצבאית יובל יאמין התייחס לראשונה לפריצה לביתו והבהיר כי "נמשיך לאכוף את החוק במדינה ובצה״ל ללא מורא"

יום אחרי שמפגינים חרדים פרצו לביתו, מפקד המשטרה הצבאית, תא"ל יובל יאמין, התייחס הבוקר (רביעי) לראשונה לתקרית הקשה במכתב ששלח למשרתי החיל. בדבריו הודה לכוחות על התמיכה והבהיר כי ימשיך לפעול ללא פחד.

"משרתי החיל היקרים, תודה רבה לכולם על התמיכה, ההתעניינות והדאגה לשלומי ולשלום משפחתי" כתב יאמין. "אני ומשפחתי חזקים, נחושים ולא נרתעים מבריונות".

המפקד התחייב כי "אמשיך להוביל את החיל בגאווה במשימותיו החשובות ביותר בימים אלו. נמשיך לאכוף את החוק במדינה ובצה״ל ללא מורא וללא משוא פנים באופן שוויוני, מקצועי וענייני".

"יש לנו חובה מוסרית בראש ובראשונה כלפי משרתי צה״ל המסורים והנאמנים וכמובן למלא את החוק" סיכם. "אני מגבה את פעילות החיל על כלל מערכיו ומשימותיו, גאה לפקד על החיל היקר והחשוב שלנו ואמשיך להוביל ללא חשש תוך אמונה בצדקת דרכנו!".