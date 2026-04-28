הותר לפרסום: עובד קבלן של משרד הביטחון נהרג בדרום לבנון

הותר לפרסום כי עובד קבלן בחברה שמבצעת עבודות הנדסיות עבור משרד הביטחון נהרג מפיצוץ רחפן נפץ של חיזבאללה בדרום לבנון. עובד נוסף נפצע באורח קל

הותר לפרסום כי עובד בחברה קבלנית שמבצעת עבודות הנדסיות מטעם משרד הביטחון, נהרג מוקדם יותר היום (שלישי). זאת כחלק מפעילות צה״ל וכוחות הביטחון בדרום לבנון.

בצה"ל אמרו כי הודעה נמסרה למשפחתו על ידי משטרת ישראל. "צה״ל ומשרד הביטחון משתתפים בצער המשפחה".

לפי הדיווחים, עובד הקבלן נהרג מפיצוץ רחפן נפץ של חיזבאללה על הכלי ההנדסי בו הוא פעל. האירוע התרחש מעט אחרי השעה 12 בצהריים, בזמן שהכוחות פעלו באזור בינת ג'בייל. עובד נוסף של החברה, גם כן אזרח, נפצע באורח קל באירוע.

במרכז הרפואי זיו בצפת ציינו כי הפצוע היה בנו של ההרוג. "מוקדם יותר היום פונה למרכז הרפואי זיו צעיר בן 19, תושב שפרעם, שנפגע מרסיסים בעקבות פיצוץ רחפן נפץ בגזרה הצפונית" נמסר. "באירוע נהרג אביו, קבלן עפר עובד בחברה הנדסית מטעם משרד הביטחון במרחב הלחימה של צה״ל מעבר לגבול בלבנון".

"עם הגעתו הוכנס לחדר טראומה, שם טופל על ידי צוות רב-מקצועי. מצבו הפיזי הוגדר קל, אולם הוא סבל מתסמיני חרדה וממצוקה נפשית אקוטית בעקבות האירוע" הוסיפו. "צוות המחלקה לשירות סוציאלי של המרכז הרפואי ליווה את הפצוע ואת בני משפחתו, והעניק להם תמיכה וסיוע. לאחר קבלת טיפול וייצוב מצבו, שוחרר לביתו".