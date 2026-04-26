הותר לפרסום: עידן פוקס נפל בקרב בלבנון

עיריית פתח תקווה הודיעה על נפילתו של לוחם צה"ל, עידן פוקס ז"ל, במהלך הלחימה מול חיזבאללה

הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל נוסף שנפל במערכה בצפון: עידן פוקס ז"ל, תושב פתח תקווה, נפל במהלך הקרבות בדרום לבנון. הודעה נמסרה למשפחתו.

עידן ז"ל, שהתגורר בשכונת פסגת הדר בעיר, היה בוגר תיכון "בן גוריון" בפתח תקווה. עם היוודע דבר נפילתו, ספד לו ראש העיר רמי גרינברג ומסר את תנחומיו למשפחת פוקס-ערה.

"אני משתתף בצערם הכבד של המשפחה על נפילת הבן, האחיין והנכד, גיבור ישראל, החייל עידן פוקס ז"ל", מסר גרינברג. "אנו משתתפים בצער הכבד של המשפחה. יהי זכרו ברוך".

מועד הלווייתו טרם פורסם. בעיריית פתח תקווה נערכים ללוות את המשפחה בשעתה הקשה ולהעניק את כל הסיוע הנדרש באמצעות גורמי המקצוע.