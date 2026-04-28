מה חדש בארץ?

שוק האיכרים חוזר לבאר שבע

שוק איכרים תוצרת הארץ שמקיימת עיריית באר שבע באמצעות חברת "יעדים" במימון משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, חוזר בפעם הרביעית ויציע תוצרת מגוונת ועשירה של חקלאי האזור עם פירות, ירקות וצמחים, ריבות, דבש, גבינות, פרחים ותבלינים, לצד מופעי להקות חיות, מוסיקה ואווירה שמחה.

השוק הוקם במטרה לחזק את הכלכלה ואת התוצרת המקומית בנגב ויתקיים במדרחוב קק"ל בעיר העתיקה, ביוזמת עיריית באר שבע באמצעות "יעדים", במטרה להפוך את מדרחוב קק"ל ההיסטורי, למוקד פעילות חברתי וכלכלי תוסס.

הכניסה לשוק שייפתח לראשונה ביום שישי, 1 במאי, בחינם.

שוק האיכרים חוזר למדרחוב קק"ל – ימי שישי , 1.5, 8.5, 15.5, 29.5, 5.6 - מהשעה 08:00

מוצרי איפור בהשראת משפחת סימפסון.

מותג האיפור המקצועי NYX Professional Makeup, משיק מהדורה מוגבלת, חדשה וצבעונית במיוחד, מוצרי איפור בהשראת אחת המשפחות האייקוניות בעולם: משפחת סימפסון.

הקולקציה החדשה מציגה פרשנות רעננה ושובבה למוצרי המותג, בעיצוב חדש ומלא הומור.

במרכז הקולקציה עומדים המוצרים המובילים של המותג, אך מוצגים באריזות מעוצבות המשלבות צבעוניות יוצאת דופן ונגיעות הומור המזוהות עם הסדרה.

מדובר בחיבור מדויק בין עולם האיפור המקצועי לבין דמויות אהובות, המאפשר לכל אחת להוסיף נגיעה של שמחה, יצירתיות וסטייל אישי לתיק האיפור.

הקולקציה החדשה מציעה חוויה שמחברת בין איפור לאמנות, בין טרנדים עכשוויים לנוסטלגיה.





הילולה במגדל: ל״ג בעומר עם תחריר

ביום שני, 4 במאי, יקיים מגדל דוד מוזיאון ירושלים אירוע מיוחד לרגל ל״ג בעומר - "הילולה במגדל", בשיתוף תחריר. האירוע מזמין את הקהל הרחב לערב של מוזיקה, פיוט, לימוד וחוויה תרבותית משותפת, המשלבת בין מסורת לחגיגה עכשווית.

האירוע נולד גם על רקע השנה המאתגרת, שבמהלכה לא ניתן היה לקיים את חגיגות המימונה המסורתיות של תחריר במוזיאון. מתוך כך, נוצרה "הילולה במגדל" - ערב שכולו שמחה, חיבור ותקווה, המזמין את המשתתפים לצאת מהבתים, להיפגש, לשיר יחד ולחזק את תחושת הקהילה והאחווה.

במרכז הערב יעמוד מופע מוזיקלי של הרכב מוזיקלי אנדלוסי, בהובלת הסולנים משה ברששת ודניאל סעדון, שיבצעו פיוטים מבית אבא לצד שירים מוכרים ואהובים. לצדם יופיעו נגנים מובילים: אברהם מימרן (כינור וניהול מוזיקלי), עומרי מור (פסנתר), גיא יחזקאל (נאי), אילון ברגר (בנג׳ו וגיטרה חשמלית), עדי גיגי (בס), הלל אמסלם (כלי הקשה), נתנאל בן שיטרית (דרבוקה) ועמירם בוטבול (תופים).

בין סמטאות לחוסן

בפעם ה-29, לקראת יום ירושלים, יתקיים מרתון הסיורים המסורתי בין התאריכים 6-9 במאי 2026, ויציע כ-120 סיורים מודרכים ברחבי העיר. הסיורים, בהובלת מיטב מורי הדרך - לצד ירושלמים שחיים ופועלים בה - פותחים צוהר ומספקים הצצה אל שכבותיה הרבות של העיר: היסטוריה, תרבות, אמונה וחיים, כפי שנחוו לאורך השנים - וגם כאן ועכשיו.

מרתון הסיורים של יד בן־צבי, שמתקיים כבר קרוב לשלושה עשורים, הפך לאחת המסורות התרבותיות הבולטות של שבוע ירושלים - עם אלפי משתתפים מדי שנה. והפעם, יותר מתמיד, המרתון אינו רק הזמנה להכיר את ירושלים - אלא גם להביט בה מחדש. דרך סמטאות, שכונות, פינות חמד, נחשפים סיפורים של התמודדות, המשכיות ויכולת לנוע קדימה גם בזמנים מורכבים. החיבור בין ידע מחקרי לבין מציאות חיה נוכח כמעט בכל סיור - בין עבר להווה, בין סיפור אישי לסיפור לאומי.

בין הסיורים הבולטים השנה :

* ״ירושלים של ענר״ בעקבות חייו של ענר שפירא ז״ל, בהדרכת אביו משה

* מי מפחד מאבוללה? סיור בעקבות שדים ורוחות ברחוב יפו

*כשיהורם פגש את יוסי – סיור בעקבות שני ענקי תרבות

* לבלות משני צידי החומה - חיי הלילה בין ממילא לשער החדש

*קורה בקפה - בתי הקפה המיתולוגיים

*חמין, צ'ולנט ומה שביניהם – סיור בשכונות החרדיות

*עושות היא־סטוריה – סיור נשים ברחביה

*ביקור נדיר ברובע הארמני ובמתחמים סגורים בעיר העתיקה

* סיור עומק בכנסיות הרוסיות בהר הזיתים בהדרכת כהן דת פרבוסלבי





שחקן תאטרון מוכר שהפך גם לרב בית כנסת

הסיפור הבלתי נתפס של שחקן התאטרון ,עופר הלוי, ששיחק במיטב ההצגות בעשורים האחרונים הפך למנהיג רוחני ואיך הכל קשור לטראומה ממלחמת לבנון הראשונה.

עופר הלוי (59), כיום תושב אלעד, נשוי ואב לתשעה, לא התחיל את דרכו בעולם החרדי. הוא גדל בשכונת התקווה, עבר לקיבוץ עין חרוד בצעירותו, היה קיבוצניק על מלא, שירת בצה"ל כלוחם ומג"ד תותחנים ואף השתתף במלחמת לבנון הראשונה. טראומה אישית בעקבות נפילתו של חבר לצדו הובילה למשבר עמוק – ולחיפוש אחר משמעות.

הלוי בוגר לימודי משחק בבית צבי, שיחק בתיאטרון הלאומי הבימה ואף זכה בתיאטרונטו – רגע שיא מקצועי בחייו. דווקא אז, כשהקריירה נראתה מבטיחה במיוחד, עצר הכול והחליט לחזור בתשובה. הקריירה נעצרה בגלל החזרה בתשובה שמנעה ממנו להשתתף בהצגות ומופעים בשבת, למרות שמבחינה מקצועית ההצגות זרמו - החיפוש אחר אהבת הקהל - לא סיפקו אותו. "התובנה שאהבת הקהל והמקצוע לא מספקים את מה שהנפש מבקשת" זה מה שהכריע אותו – הלוי בחר לעצור הכל, התחתן ונכנס לתהליך יותר מעמיק של חזרה בתשובה.

הלוי הפך לאבא ל-9 ילדים ביניהם: עורכת דין, רואת חשבון, קצין בצבא, 2 חיילים בחייל המודיעין וגם ילדי ישיבות. כבר לפי הסטטוס של בניו ניתן להבין שהלוי דוגל בלהתגייס ולתרום למדינה – "אני בעד להתגייס, הייתי בצבא, ניתן לעשות את זה בהידברות".

המהפכה החקלאית להנצחת נופלי המלחמה

הנצחה דרך חיים וציונות: כלי עבודה וציוד חקלאי מתקדם חולקו באירוע מיוחד ומרגש של עמותת 'גואלי הארץ' לחוות חקלאיות הפרוסות בכל רחבי הארץ, בתוך עגלות ייחודיות הנושאות עליהן שמות של גיבורים שנפלו במלחמת "חרבות ברזל". המיזם, "עגלות הגבורה" של עמותת "גואלי הארץ", יצא לדרך לפני כשלוש שנים ע"י יונתן בן שושן, מייסד העמותה, לאחר הירצחם של חברו הקרוב הלל יניב הי"ד ואחיו יגל הי"ד בפיגוע הנורא בחווארה.

כבר בשבעה על הבנים יניב ז"ל החליט בן שושן להקים הנצחה ייחודית לזכרם ע"י תרומת ציוד חקלאי לחוות המבודדות ביו"ש. לאחר שלוש שנים, נתרמו אמש 28 עגלות עמוסות ציוד עליהן שמותם של גיבורים שנפלו במלחמה ובפיגועים שונים בעבר. זאת לצד פעולות נוספות בשטח כגון פריצת צירי תנועה על שם גיבורים נופלי מלחמת "חרבות ברזל" ופרויקט "השועלות" של נערות בסיכון המגיעות לחוות לסייע בתקופת המלטות הטלאים ובצרכי החוות.

מלוןTHE JAFFA יהפוך למלון כשר

החל מ 1 במאי 2026 יהפוך מלון היוקרה האייקוני THE JAFFA מקולקציית היוקרה Fattal Limited Edition למלון כשר.

מדובר במהלך משמעותי בסצנת מלונאות היוקרה בישראל, במסגרתו אחד ממלונות היוקרה הבולטים והמעוצבים בארץ יציע לראשונה חוויית אירוח מלאה תחת כשרות, תוך שמירה על הסטנדרט הבינלאומי, העיצוב והדיוק הקולינרי שמאפיינים את המלון.

המהלך מבטא תפיסה שלפיה ניתן לשלב כשרות כחלק אינטגרלי מחוויית האירוח, מבלי לשנות את אופיו הייחודי של המלון ואת הסטנדרט הגבוה המזוהה עמו. במסגרת המהלך יפעל המלון כולו תחת כשרות לרבות מערך המזון והמשקאות והאירועים, תוך שמירה על האיכות הקולינרית והאסתטיקה שמזוהות עם המלון ועם קולקציית Fattal Limited Edition כולה.

עמית גירון

במסגרת המהלך, תפעל גם מסעדת הדגל של המלון – מסעדת השף ג'יארדינו – תחת כשרות.

המסעדה תמשיך לפעול כמסעדת שף בשרית יוקרתית וכשרה, תוך שמירה על הקו הקולינרי והסטנדרט הגבוה המאפיינים אותה. המסעדה תהיה פתוחה לאורחי המלון ולאורחי חוץ בהזמנת מקום מראש, ותציע ארוחות צהרים וערב וכן חוויות קולינריות מותאמות לסופי שבוע ולערבי חג. ארוחת הבוקר הכשרה פתוחה לאורחי המלון ולאורחי חוץ.