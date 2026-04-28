הנשיא פנה לצדדים במשפט נתניהו: קיימו מגעים להסדר טיעון

היועצת המשפטית לנשיא המדינה פנתה לצדדים בתיקי נתניהו והזמינה אותם לקיים מגעים לטובת הגעה להסכמות על הסדר טיעון

בדרך לסיום המשפט? היועצת המשפטית לנשיא המדינה, עו״ד מיכל צוק, פנתה הערב (שלישי) לצדדים בתיקי ראש הממשלה בנימין נתניהו, והזמינה אותם לקיום מגעים בין הצדדים לטובת הגעה להסכמות.

בבית הנשיא אמרו כי "הליך זה נועד לבחון אפשרות לקידום הבנות והסכמות, והוא מהווה שלב מקדים בלבד בטרם יקיים הנשיא דיון בבקשת החנינה עצמה. הצדדים התבקשו להגיע בהקדם, בלב חפץ ובכוונה טובה וראויה".

עוד נאמר כי "לצדדים הובהר כי אין בהיענות להזמנה הסכמה או אישור מטעמם לכל דבר, ועניין המצוי במחלוקת ביניהם בבית המשפט".

במכתב הצדדים התבקשו להשיב עם עמדתם עד ה-3 במאי. "דומה כי אין חולק על ערכו של קיום שיח מאחה שסופו בהסדר" נכתב בפנייה של צוק. "פרוצדורה זו ראויה ויעילה גם בעיני בתי המשפט, קל וחומר בעניינים אשר בליבת הויכוח הציבורי בישראל. הנשיא אף גילה לא אחת את דעתו בשבחו של שיח מוכוון הסכמות בין הצדדים".

בעקבות הפנייה של הנשיא הרצוג, היועצת המשפטית מסרה בתגובה כי "מכתבו של הנשיא כלל טרם נדון וכל פרסום אחר אינו מבוסס".