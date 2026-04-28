אחד החשודים ברצח ימנו זלקה הודה לראשונה במעורבות

קטין בן 15 שנעצר היום הוא הראשון שמודה במעורבות ברצח של ימנו בנימין זלקה ז"ל: "אני התעצבנתי ובעטתי בו. הוא ניסה לברוח, ואני רדפתי אחריו - ואז הוא תפס אותי ונתן לי מכות"

קטין בן 15 שנעצר היום (שלישי) בחשד למעורבות ברצח של ימנו בנימין זלקה ז"ל הוא הראשון שמסר גרסה והודה בפני החוקרים כי היה מעורב באירוע - כך דווח הערב ברשת i24News. זאת בזמן שהחשוד המרכזי לא משתף פעולה עם חוקריו, ושאר החשודים מנסים לתאם גרסאות ולהרחיק את עצמם מהאירוע.

"הגעתי למקום עם חבר וכמה בנות. יצאנו, התזנו ספריי שלג, ואז הלכתי לפיצרייה לשטוף את העיניים. בדרך היה הבלגן, אז עצרתי לראות מה קורה שם" סיפר. "היה בלגן בין ימנו לעוד מישהו ואז הוא (זלקה) אמר 'אני לא שם עליכם זין'".

"אני התעצבנתי מזה שהוא אמר לו שהוא לא שם עלינו זין, ובעטתי בו. הוא ניסה לברוח, ואני רדפתי אחריו - ואז הוא תפס אותי ביחד עם חבר שלו ונתן לי מכות" הוסיף. "רק כשסובבתי את הראש מישהו קפץ, וראיתי כתם דם על הרצפה".

עורך הדין אריאל עטרי, סנגורו של החשוד, מסר בתגובה כי "משטרת ישראל מנסה לקשור את מרשי לרצח שאליו אין לו קשר. למרבה המזל והכאב האירוע מוסרט כולו וניתן לראות בו מי זכאי ומי אשם, מי השתתף בקטטה ומי דקר. מרשי הזמן למקום ואין לו כל קשר לדוקר. הצבעתי בדיון על הצורך באבחנה זו ובית המשפט קיבל את בקשתי ודחה את בקשת המשטרה להאריך את המעצר בשמונה ימים והסתפק בהארכת המעצר עד יום חמישי השבוע, בלבד".