שבוע לאחר הרצח: נתניהו שוחח עם בני משפחתו של ימנו זלקה ז"ל

בנימין ימנו זלקה ז"ל נרצח באכזריות בערב יום העצמאות בפיצרייה שבו עבד. היום ראש הממשלה שוחח עם בני משפחתו וגם עם בני משפחתו של דסטאו צ'קול ז"ל, שנרצח בבאר שבע. הוא הביע זעזוע עמוק מן המעשים הנפשעים

שבוע לאחר שנרצח באכזריות: ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח היום (שלישי) עם בני משפחתו של בנימין ימנו זלקה ז"ל, שנרצח בפתח תקווה ועם בני משפחתו של דסטאו צ'קול ז"ל, שנרצח גם הוא באכזריות בבאר שבע.

בשני המקרים הרוצחים היו חבורת נערים פורעים. ראש הממשלה הביע בפני המשפחות זעזוע עמוק מן המעשים הנפשעים שגדעו את חייהם של בחורים צעירים נפלאים, שכל עתידם לפניהם.

מלשכת ראש הממשלה נמסר כי ראש הממשלה חיזק את המשפחות ושלח את תנחומיו מעומק הלב בשמו, בשם רעייתו וגם בשם האזרחים בישראל. ראש הממשלה התרגש רבות לאחר שבלטה, אביו של בנימין ז"ל סיפר שבנו קרוי על שמו.

ראש הממשלה נתניהו קרא בהזדמנות הזאת למצות את הדין עם הרוצחים הנתעבים, והורה לשר לביטחון לאומי ולשר החינוך להגביר את פעולות האכיפה ברחובות ולקיים שיח נוקב במערכת החינוך על מנת שמקרים אלו לא יישנו.