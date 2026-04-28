שריפת ענק בביתר עילית: 7 נפצעו, עשרות לכודים חולצו מהבניין

לפחות שבעה בני אדם נפצעו בשריפה שפרצה בבניין מגורים בבני ברק, ביניהם 5 ילדים. 35 לכודים חולצו מהמבנה על ידי צוותי הכיבוי. מחקירה ראשונית מסתמן כי מדובר בהצתה מכוונת.

לפחות שבעה בני אדם נפצעו בשריפה נרחבת שפרצה הערב (שלישי) בבניין ברחוב הרב מוצפי בעיר ביתר עילית. צוותי כיבוי פעלו להשתלט על הלהבות וכן ערכו סריקות בבניין - ממנו חולצו 35 לכודים, בהם שריפות עם ילדים קטנים.

בכבאות והצלה אמרו כי הצוותים שהגיעו לזירה זיהו חדר מדרגות אפוף עשן, ודיירים רבים הזועקים לעזרה בקומות הגבוהות של הבניין. "מדובר בשריפה שהחלה בחדר המדרגות והעשן התפשט לחלל הדירות בקומות העליונות" הסביר רב רשף קובי ארז, מפקד המשמרת. "עם הגעתנו למקום פעלנו במהירות לכיבוי השריפה ולחילוץ הלכודים, אשר שבעה מהם פונו לקבלת טיפול רפואי".

ארז הוסיף והדגיש כי "אירוע זה ממחיש לנו את הצורך בהתקנת גלאי עשן בכל בית, גלאי העשן מתריע על פרוץ השריפה ומאפשר לנו להמלט ולמלט את היקרים לנו".

חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום העניקו לפצועים טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן פינו אותם לבית החולים הדסה עין כרם. 7 הפצועים כוללים 5 ילדים, כשהקטנה שבהם בת 4, וכן נערה בת 19 ואדם בוגר נוסף. כל השבעה פונו כשהם במצב קל ובהכרה מלאה.

במשטרה אמרו כי חוקרי שריפות מטעם כבאות והצלה לישראל החלו בבחינת זירת השריפה - כשלדבריהם, מסתמן בשלב זה כי מדובר בהצתה. כתוצאה, החלו חוקרי המשטרה מתחנת עציון באיסוף ממצאים ופעולות לאיתור חשוד במעשה.