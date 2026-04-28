פיקוד העורף: עדכון חשוב ל-48 השעות הקרובות

פיקוד העורף פרסם היום (שלישי) את עדכון מדיניות ההתגוננות, זאת בתום הערכת מצב שקיימו גורמי הביטחון. על פי ההחלטה, ההנחיות הנוכחיות נותרות ללא שינוי מהותי, והן תהיינה בתוקף החל מהיום, 28 באפריל 2026 בשעה 20:00, ועד ליום חמישי, 30 באפריל 2026, בשעה 20:00.

על פי המדיניות שפורסמה, המוגדרת תחת הכותרת "כל הארץ", מרבית הפעילויות במדינה מתאפשרות כסדרן וללא הגבלות מיוחדות.

פעילויות חינוכיות: ניתן לקיים פעילויות חינוכיות ללא הגבלות.

מקומות עבודה: מקומות העבודה פועלים ללא הגבלות.

התקהלויות ושירותים: ניתן לקיים התקהלויות ושירותים ללא הגבלות.

עם זאת, חשוב לשים לב להחרגה משמעותית המופיעה בהנחיות תחת סעיף ההתקהלויות: באזור הנחיה קו העימות וביישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז וספסופה, תחול הגבלת התקהלות של עד 1,500 אנשים.

בפיקוד העורף מדגישים כי קיימות חריגות למדיניות זו, ועל התושבים לבדוק את ההנחיות המדויקות והרלוונטיות ליישובם הספציפי באמצעות פורטל החירום הלאומי (oref.org.il).