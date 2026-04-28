בן גביר: "קורא לנציב שב"ס גיבור ישראל להישאר בתפקידו"

בעקבות החלטת היועמ"שית להגיש כתב אישום נגד נציב שירות בתי הסוהר, השר איתמר בן גביר קרא לקובי יעקובי: "אני מחזק ומגבה את הנציב באופן מלא, וקורא לו להישאר בתפקידו ולהמשיך בעשייה החשובה"

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב הערב (שלישי) להחלטת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה להעמיד לדין את נגד נציב שירות בתי הסוהר, רב-גונדר קובי יעקובי, בהגשת כתב אישום על עבירות של הפרת אמונים ושיבוש מהלכי חקירה. בדבריו קרא ליעקובי להישאר בתפקידו למרות ההאשמות נגדו.

"ככל שהידיעה נכונה, היועצת העבריינית, המודחת והאנטי דמוקרטית, שפועלת שוב ושוב נגד כל מה שטוב למדינת ישראל, בחרה להגיש כתב אישום נגד נציב שב״ס - בניסיון לתפור לו תיק" טען בן גביר. "מדובר בנציב הטוב ביותר שהיה בתולדות המדינה".

לדבריו, "זהו נציב שהוביל מהפכה של ממש בשב״ס, יישם את המדיניות מלא מלא, והחזיר את ההרתעה לאגפים הפסיק את הקייטנות הביא משילות ושימש אבא ללוחמי ולוחמות הכליאה - אחרי עשרות שנים של הזנחה שבהן מחבלים ניהלו בפועל את בתי הכלא".

בסיכום דבריו בן גביר תקף את היועמ"שית: "גלי בהרב מאירה תפרה לו תיק רק בגלל נאמנותו למדיניות הממשלה. אני מחזק ומגבה את הנציב באופן מלא. אני וכל עם ישראל עומדים מאחוריו. אני קורא לנציב שב״ס גיבור ישראל, להישאר בתפקידו ולהמשיך בעשייה החשובה".