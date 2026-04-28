היועמ״שית החליטה: כתב אישום נגד נציב שב״ס קובי יעקובי

היועצת המשפטית לממשלה החליטה להעמיד לדין את נציב שב"ס, רב-גונדר קובי יעקובי, בעבירות של הפרת אמונים ושיבוש מהלכי חקירה

דרמת ענק במערכת אכיפת החוק: העיתונאי גיא פלג (חדשות 12) פרסם הערב (שלישי) כי היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, קיבלה החלטה להגיש כתב אישום נגד נציב שירות בתי הסוהר, רב-גונדר קובי יעקובי.

לפי הדיווח, כתב האישום המתגבש נגד יעקובי כולל סעיפים חמורים של הפרת אמונים ושיבוש מהלכי חקירה. ההחלטה על הגשת כתב האישום מגיעה לאחר תקופה של בדיקות וחקירות סביב התנהלותו של הנציב, שנחשב לאחד המינויים המרכזיים של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

ההחלטה להעמיד לדין את העומד בראש ארגון הכליאה של מדינת ישראל צפויה לעורר טלטלה עזה בשב"ס ובמערכת הפוליטית. בשלב זה טרם ברור האם יעקובי יתבקש להשעות את עצמו מתפקידו באופן מיידי או שמא ימתין להמשך ההליכים המשפטיים בעניינו.