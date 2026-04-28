הטמפ' מזנקות; גל חום קיצוני וגשם: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר יהיה חם ויבש מהרגיל, אך המגמה צפויה להשתנות באופן חד בתחילת השבוע הבא עם ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשם. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים יתאפיין במגמת התחממות הדרגתית שתגיע לשיאה ביום שבת, אך תסתיים בשבירה חדה ובירידה ניכרת בטמפרטורות ביום ראשון.

מחר, יום רביעי (29.04), יהיה מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה ולא צפוי שינוי משמעותי. ביום חמישי תחול עלייה קלה בטמפרטורות לצד ירידה באחוזי הלחות, ומזג האוויר יהיה נאה.

המגמה תימשך גם ביום שישי, אז יהיה חם קצת יותר ויבש, כאשר עיקר ההתחממות תורגש בפנים הארץ ובאזורי ההרים. ביום שבת תחול עלייה נוספת בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל לעונה ויבש. ביום זה ייתכן גם אובך ברחבי הארץ.

המהפך האמיתי צפוי להגיע ביום ראשון. לפי התחזית, יום ראשון יהיה מעונן חלקית ותחול בו ירידה ניכרת בטמפרטורות, שתהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. בנוסף, ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה, מה שיחתום את סוף השבוע החם באווירה חורפית מעט.