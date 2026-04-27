אחרי ההקלה; גל חום קיצוני בפתח: תחזית מזג אוויר

אחרי הברד והשיטפונות שפקדו את הדרום, מזג האוויר נרגע ונכנס למגמת התחממות. במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות יעלו בהדרגה. שיא החום - בשבת. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בשבוע הקרוב יתאפיין ביציבות שתלך ותתחמם. מחר, יום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר ותחול עלייה קלה בטמפרטורות. המגמה הזו תימשך גם ביום רביעי, אז הטמפרטורות יהיו קרובות לממוצע העונתי ללא שינוי ניכר.

השינוי המשמעותי יחל ביום חמישי, אז מזג האוויר ייעשה נאה ותחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות לצד ירידה באחוזי הלחות. ביום שישי המגמה תימשך וייעשה חם מהרגיל ויבש.

לפי תחזית השירות המטאורולוגי, שיאו של גל החום הנוכחי יגיע בשבת. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל לעונה ויבש בכל חלקי הארץ. בנוסף לחום, ייתכן כי יתפתח אובך שישפיע על הראות ועל איכות האוויר במהלך השבת.