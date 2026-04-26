גשם, רעמים ושטפונות; בהמשך - גל חום: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר ביום שני (27.04) צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, ותורגש ירידה בטמפרטורות. במהלך היום ירד גשם מקומי שעשוי להיות מלווה בסופות רעמים בודדות. בשל המשקעים, קיים חשש ממשי לשיטפונות בנחלי הדרום והמזרח, והציבור נקרא להימנע מהגעה לאפיקי נחלים באזורים אלו.

ביום שלישי (28.04) המערכת הגשומה תעזוב אותנו. יהיה מעונן חלקית עד בהיר ותחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר באזורי פנים הארץ ובהרים. הטמפרטורות יהיו קרובות לממוצע העונתי.

מגמת היציבות תימשך גם בימים רביעי וחמישי. מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, שימשיכו להיות רגילות לעונה.

לקראת סוף השבוע, ביום שישי (01.05), צפוי להיות נאה. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ותורגש ירידה בלחות, מה שיסדר למטיילים מזג אוויר נוח ונעים לשהייה בחוץ.