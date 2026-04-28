הנה זה מתחיל: הח"כ הסרוג עורק למפלגתו של איזנקוט

חבר הכנסת אלעזר שטרן מיש עתיד, עוזב את המפלגה ויתמודד במסגרת מפלגת ישר של גדי איזנקוט.

בראיון לחדשות 12 אמר שטרן, כי הוא לא יתמודד במפלגתם החדשה של יאיר לפיד ונפתלי בנט, וכי אם הוא יתמודד זה יהיה במפלגתו של איזנקוט.

ההכרזה על הקמת רשימת "ביחד" המשותפת לנפתלי בנט ויאיר לפיד מעוררת תסיסה פוליטית משמעותית בתוך מפלגת יש עתיד. לפי ההערכות במערכת הפוליטית, המהלך עשוי להוביל לעזיבה של מספר דמויות מפתח בסיעה, שמחפשות כעת את דרכן הפוליטית החדשה.

על פי דיווח ב"ישראל היום", חבר הכנסת רם בן ברק, לשעבר יו"ר ועדת החוץ והביטחון, מנהל מגעים מתקדמים לבחינת הצטרפות לרשימתו של גדי איזנקוט. שמות נוספים שעלו כמי שעשויים לפרוש מהמפלגה הם השרים לשעבר אלעזר שטרן ויואב סגלוביץ', וכן ח"כ בועז טופרובסקי, שעל פי ההערכות שקל את המשך דרכו עוד קודם לכן.

מנגד, ח"כ רם בן ברק הכחיש את הפרסומים על מעבר אפשרי וכינה אותם "דמיון מפותח של פרשנים". לדבריו, אין לו כוונה לעזוב את המפלגה, והוא אף הביע תקווה כי חברו גדי איזנקוט יבחר בסופו של דבר להצטרף לרשימת "ביחד" כדי לפעול במשותף במערכת הבחירות.