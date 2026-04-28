הטעות ששברה את הרשת: 5 עובדות על It's Gonna Be May

זה התחיל כלהיט פופ ענק בשנת 2000, אבל הפך לתופעת טבע דיגיטלית: כך גרם מפיק שוודי קפדן לג'סטין טימברלייק לשבש מילה אחת בשיר, ועל הדרך יצר את הבדיחה העונתית הכי עקבית בהיסטוריה של האינטרנט

כל שנה זה משתלט על הפיד

כל שנה זה משתלט על הפיד

בכל שנה, כשהשעון מורה על חצות בין ה-30 באפריל ל-1 במאי, האינטרנט עוצר נשימה. זה לא חג לאומי, אבל זה בהחלט "יום ג'סטין טימברלייק הבינלאומי". הלהיט של להקת NSYNC משנת 2000, "It's Gonna Be Me", הפך למסורת שנתית בזכות הגייה אחת משונה.

הנה 5 עובדות שאתם חייבים להכיר על הסיפור מאחורי הבדיחה:

1. הכל בגלל מבטא שוודי

האשם העיקרי הוא המפיק האגדי מקס מרטין. מרטין הוא שוודי, ובזמנו הוא נהג להנחות את האמנים שלו להגות מילים בצורה מסוימת כדי שיישמעו טוב יותר מבחינה פונטית על המקצב. הוא ביקש מג'סטין טימברלייק לשיר את המילה "Me" בצורה "חריפה" וקצבית יותר – ומה שיצא זה May.

2. ג'סטין זוכר את הרגע המדויק

בראיון שנערך לאחרונה, ג'סטין סיפר שהוא זוכר את מרטין אומר לו באולפן: "תגיד את זה יותר כמו May". ג'סטין זרם עם ההנחיה, מבלי לדעת שהוא יוצר מפלצת ויראלית שתחזור לרדוף אותו (במובן החיובי) עשרות שנים מאוחר יותר.

3. הבדיחה שנולדה ב-Tumblr

למרות שהשיר יצא בשנת 2000, המם עצמו נולד כנראה רק ב-2012. מעריצה בשם קיילי גרונר העלתה תמונה של לוח שנה מנייר עם התמונה של ג'סטין מודבקת על ה-1 במאי. משם, התמונה התפשטה כמו אש בשדה קוצים והפכה לחלק בלתי נפרד מהתרבות הדיגיטלית.

4. אפילו ב-נאס"א חוגגים

הבדיחה הפכה לכל כך גדולה, שגופים רשמיים כמו נאס"א (NASA) והבית הלבן (בתקופת אובמה) השתמשו בה בחשבונות הטוויטר שלהם כדי לציין את בוא האביב. כשסוכנות החלל משתמשת בתסרוקת ה"נודלס" של ג'סטין כדי להסביר על עונות השנה – אתם יודעים שזה רציני.

5. הזינוק הכלכלי של מאי

לא מדובר רק בבדיחה, אלא בכסף של ממש. בכל שנה, ב-30 באפריל וב-1 במאי, נרשם זינוק של מאות אחוזים בהשמעות של השיר ב-Spotify ובצפיות ב-YouTube. זה כנראה השיר היחיד בהיסטוריה שמקבל "בוסט" של קאמבק בכל שנה מחדש למשך 24 שעות.