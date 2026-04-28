אילה חסון זועקת: "זו פגיעה בבטחון ישראל"

העיתונאית אילה חסון (כאן 11) פרסמה היום (שלישי) פוסט ביקורתי המופנה ישירות לעבר הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר. בדבריה, התייחסה חסון לאכיפת המשמעת הצה"לית בנושא הפאצ'ים (תגי היחידה והמורל) על מדי הלוחמים, אך ניצלה את ההזדמנות כדי להציף מחדש את הביקורת נגד הפצ"רית לשעבר, האלופה יפעת תומר ירושלמי.

"יפה שהרמטכ״ל מטפל בסוגיה של הפאצ׳ים, חייב משמעת מוקפדת בצבא", כתבה חסון בפתח דבריה, אך מיד עברה למתקפה חזיתית: "מתי הרמטכ״ל יטפל בדרגת האלוף של תומר ירושלמי, הפצ"רית לשעבר?? עד מתי היא תאותרג ולמה?".

חסון העלתה בפוסט טענות קשות בנוגע לתפקודה של ירושלמי, כשהיא מתייחסת לפרשיות עבר. "היא הודתה בכתב ידה ששיקרה לבג״ץ, שגררה את הפקודים שלה לאירוע", טענה העיתונאית והוסיפה האשמה חמורה: "אין מחלוקת שהמעשה הפלילי שלה גרם לפגיעה בביטחון ישראל".