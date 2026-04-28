דובר צבא איראן: המלחמה לא נגמרה, הרחבנו את בנק המטרות

דובר צבא הרפובליקה האיסלאמית איים כי איראן הרחיבה את בנק המטרות: "המלחמה מול ארה"ב וישראל לא נגמרה. אם האויב יתקוף שוב, הוא יתמודד עם כלים, שיטות וזירות חדשות"

ממשיכים לאיים: בעוד שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ אומר כי איראן "במצב קריסה", דובר צבא הרפובליקה האיסלאמית, מוחמד אקרמי ניה, התייחס להיערכות הצבא להמשך המלחמה ואיים כי הרחיבו את בנק המטרות.

"המלחמה מול ארה"ב וישראל לא נגמרה, ואיראן ממשיכה לראות את המצב הנוכחי כמצב מלחמה" אמר ניה בהצהרתו. "מאגר היעדים, האימונים והציוד של כוחות הצבא עודכן, והרחבנו את בנק המטרות".

דובר הצבא הוסיף והתייחס למצור הימי של ארה"ב על מיצרי הורמוז והכחיש את הטענות על פגיעתו בטהרן. לטענתו, "מערב המצר נשלט על ידי משמרות המהפכה, ומזרחו על ידי הצבא".

בסיכום ניה שלח איום חריף: "אם האויב יתקוף שוב, הוא יתמודד עם כלים, שיטות וזירות חדשות - והרפובליקה האיסלאמית תגיב בתקיפות".