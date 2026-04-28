הח"כ של לפיד מעריך: זה מספר המנדטים שנקבל בבחירות

חבר הכנסת ולדימיר בליאק (יש עתיד) התייחס הבוקר (שלישי) בראיון לאיל ברקוביץ' ואראל סג"ל ברדיו 103fm לאיחוד המדובר בין נפתלי בנט ליאיר לפיד. בליאק הבהיר כי המהלך לא הגיע בהפתעה ועמד על הפרק מזה זמן רב כחלק מבניית "הקונסטלציה הנכונה לניצחון". לדבריו, האיחוד הפיח תקווה בתומכי המחנה והוא הדרך היחידה להביא להחלפת הממשלה.

במרכז הראיון הציב בליאק יעדים ברורים עבור הרשימה המשותפת. הוא חשף כי על פי המחקרים והבדיקות שערכו עוד טרם המהלך, הציפיות המיידיות של הרשימה עומדות על 25 עד 26 מנדטים. עם זאת, השאיפה הסופית גדולה בהרבה: "הכוונה שלנו היא להקים ממשלה מתפקדת עם הפקת כל המסקנות, ממשלה ציונית ל-4 שנים עם 65 מנדטים ואפילו יותר", הצהיר חבר הכנסת.

בכל הנוגע למתחים הפנימיים בתוך "יש עתיד" בשל אובדן מקומות ריאליים לטובת אנשי בנט, הסביר בליאק כי המפלגה בחרה לשים את ה"אגו" בצד לטובת האינטרס הציבורי. הוא הגדיר את הבלוק כ"טכני" והדגיש כי המציאות מחייבת הסתכלות מפוכחת, גם אם המשמעות היא שחלק מחברי הכנסת המכהנים לא ימצאו את מקומם ברשימה החדשה.

בליאק התייחס גם לפערים האידיאולוגיים בין בנט הימני ללפיד, וטען כי אירועי השביעי באוקטובר יצרו מכנה משותף חדש. לדבריו, כיום קיימת הבנה שבטווח הנראה לעין לא תקום מדינה פלסטינית מחד, ולא יהיו סיפוחים מאידך – מה שמאפשר עבודה משותפת על נושאי כלכלה וביטחון. בסיום דבריו הבהיר כי לא יישבו עם נתניהו: "אי אפשר לפסול ישיבה עם הליכוד מראש, אבל אנחנו לא נשב עם נתניהו, נקודה".