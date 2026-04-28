משרד הבריאות מזהיר: הכניסה לנחלים הללו עלולה להיות מסוכנת

משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה הזהירו כי נמצאו תוצאות חריגות בדיגום מים שבוצע לנחלים בצפון - אשר מעידות על זיהום במים: "הכניסה לנחלים האלה עלולה להיות מסוכנת". כל הפרטים

לידיעת המטיילים: משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה דיווחו היום (שלישי) על על תוצאות חריגות בדיגום מים בבריכת המשושים וכן במספר נחלים בצפון. לדבריהם, בבדיקות לחיידקים בדיגומים שנלקחו אמש נמצאו בכמה נחלים בצפון תוצאות החורגות מהמלצות משרד הבריאות (400 קולי צואתי ב-100 מ"ל) ומעידות על הימצאות זיהום במים.

אלו התוצאות שהתקבלו:

1. נחל עיון - כניסה מלבנון - 470.

2. חצבאני – גשר רומי: 650; טיילת מפגש הנחלים: 1,050.

3. ירדן - גשר יוסף: 440; גשר להבות הבשן: 900; גשר החמישה: 1,300; גשר הפקק (חורי): 1,150; מצד עתרת: 1,200; גשר הדודות: 500.

4. בריכת המשושים: 1,850.

5. ג'ילבון - מפל דבורה: 1,050.

6. זאכי: 850.

7. מג'רסה: 2,200.

8. צלמון - טחנת הקמח: 560.

בעקבות התוצאות הללו, נמסר כי "הכניסה לנחלים האלה עלולה להיות מסוכנת עד שתוצאות הדיגום שיתקבלו יהיו תקינות ויציבות: נחל עיון - כניסה מלבנון; חצבאני - גשר רומי וטיילת מפגש הנחלים; ירדן - מגשר יוסף ועד גשר הדודות; בריכת המשושים; ג'ילבון, זאכי, מג'רסה, וצלמון – טחנת הקמח".

במשרד להגנת הסביבה אמרו כי לא נמצא מקור זיהום ידוע בנחלים. "בשגרה הדיגום נעשה מדגמית אחת לשבועיים באמצעות פקחי רשות הטבע והגנים, בנקודות דיגום קבועות בנחלי הצפון (בגליל העליון, בגולן ובגליל המערבי). הנקודות מייצגות מפל, בריכה או מקטע בנחל" נמסר. "משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה ממשיכים בדיגום ובמעקב ויעדכנו לפי הצורך".